Nataly Umaña y Melfi, 10 años menor, piden perdón a Alejandro Estrada tras infidelidad en reality

El amante de la actriz de Tres Veces Ana, Miguel Melfi, pidió que no los "juzguen" porque "no se lo merecen".

Video Matrimonio de actriz de Tres Veces Ana acaba en pleno reality: vive drama que no imaginó

Alejandro Estrada ingresó a La Casa de los Famosos Colombia la noche del pasado 10 de marzo para poner fin a su matrimonio de casi 12 años con la actriz Nataly Umaña luego de la infidelidad de ella con el modelo, 10 años menor, Miguel Melfi, dentro del reality.

Tras la inesperada aparición de Estrada, tanto la actriz de Tres veces Ana y Por amar sin ley como el modelo ofrecieron disculpas al actor.

Nataly Umaña se disculpa con Alejandro Estrada

En cuanto Estrada salió del programa, Nataly Umaña, de 38 años, se sinceró con sus compañeros asegurando que su relación ya no estaba bien y que este episodio significaba un desahogo pues llevaban tiempo intentando salvar su matrimonio.

Sin embargo, ofreció disculpas pues reconoció que no fue la forma para poner fin a un matrimonio: “Me disculpó por no escoger el canal correcto, pero si no era así nunca lo íbamos a lograr y ambos merecemos ser felices”.

Miguel Melfi pide perdón a Alejandro Estrada

Con sus compañeros y el público de Colombia como testigos, el modelo se dispuso a “afrontar las consecuencias” y asumió que se equivocó, destacando que como “hombre debo seguir adelante y enfrentar lo que venga”.

Asimismo, se dirigió a Alejandro Estrada para ofrecerle disculpas justificando sus decisiones en las palabras que el mismo actor dijo durante su breve estancia en la casa.

@momentosdelcdlf

Miguel Melfi habla después de la visita del ex esposo de Nataly Umaña🤯 #LaCasaDeLosFamososColombia #LCDLFCOL #lacasadelosfamososcol #miguelmelfi #natalyumaña #alejandroestrada #longervideos

♬ sonido original - Momentos De LCDLF


“Creo que como tú lo dijiste, las emociones y sentimientos hacen que perdamos la cabeza y el rumbo de lo que en verdad queremos ser en la vida. De corazón discúlpame, de verdad lo siento”, mencionó.

Melfi, frente a Nataly Umaña, captó que cometió un error y expresó que “quisiera echar el tiempo atrás y poder controlar los errores”, porque odia “hacerle daño a las personas”.

De la misma forma, el modelo, de 26 años, ofreció disculpas a sus padres y familia por sus decisiones pues dijo que no quería que por esto “sean juzgados porque no se lo merecen”.

