¿Nataly Umaña y Alejandro Estrada tienen hijos? Te contamos

Video Matrimonio de actriz de Tres Veces Ana acaba en pleno reality: vive drama que no imaginó

Alejandro Estrada terminó su matrimonio con Nataly Umaña luego de atestiguar la infidelidad de la actriz durante su estancia en 'La Casa de los Famosos Colombia', reality al que ingresó él para enfrentar a la actriz y a su amante, el modelo Miguel Melfi.

Los famosos comenzaron su relación en 2012 durante el Carnaval de Barranquilla, Colombia. Por años, la pareja se convirtió en una de las más estables de la farándula y al cabo de casi seis años de noviazgo, se comprometieron en un picnic en Central Park, en Nueva York.

Mientras que el 16 de noviembre de 2017, Nataly Umaña y Alejandro Estrada se casaron en Las Vegas, Estados Unidos y el 2 de junio de 2018 contrajeron nupcias en una ceremonia religiosa.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada se casaron en 2018. Imagen Nataly Umaña / Instagram

¿Cuántos hijos tienen Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

Durante sus 12 años de matrimonio, la pareja no tuvo hijos y, aunque aseguraron no estar cerrados a la posibilidad de ser padres, la actriz de ‘Por amar sin ley’ y ‘Tres veces Ana’ (telenovelas que puedes ver en ViX) señaló que sería muy “irresponsable” traer un hijo al mundo.

“¿A ustedes no les parece un acto de irresponsabilidad traer un hijo al mundo con este mundo como está de dañado, de enfermo, de psicópata? Es de pensar, es de analizar… Puede que sí, puede que no. No sé”, mencionó en una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram según refiere la revista Vea.

Alejandro Estrada sí tiene un hijo: lo que se sabe de él

Producto de una relación que mantuvo en la universidad, el actor Alejandro Estrada se convirtió en padre hace 18 años. El nombre de su hijo es Tomás y la mamá del joven es ajena al mundo del espectáculo, según contó el intérprete de 44 años a ‘Bravíssimo’.

Asimismo, compartió que tanto su único hijo como la mamá de éste radican en Francia.