Actriz de Tres veces Ana pide perdón a su esposo tras infidelidad en reality: “Le hice daño”

Video Matrimonio de actriz de Tres Veces Ana acaba en pleno reality: vive drama que no imaginó

La actriz colombiana Nataly Umaña ofreció disculpas nuevamente a su esposo, el actor Alejandro Estrada, por su episodio de infidelidad en el programa ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Durante su participación en el reality show, Nataly mantuvo un romance con el modelo Miguel Melfi.

Al abandonar el programa, la actriz de Tres veces Ana afirmó que su separación no fue una estrategia y reconoció que si la situación hubiera sido al revés, es decir, si Alejandro le hubiera sido infiel, ella también se sentiría decepcionada.

PUBLICIDAD

“Ahí es donde yo digo ¡perdón!... Perdón porque me dejé llevar por el juego que quería vivir en todo su esplendor, sentir, querer lo que quería querer, hablar lo que quería hablar”, explicó este 27 de marzo en el programa ‘La Mega Colombia’.

“Yo no podía pasar por encima de los sentimientos de Alejo y si me preguntas eso, claro yo me pongo al revés y digo ‘obviamente me va a doler’”, agregó.

Nataly Umaña también admitió que sus acciones en el reality afectaron a su esposo, a quien describió como “una persona noble”. Afirmó que todo esto ha sido un proceso de aprendizaje y reiteró sus disculpas a Alejandro.

“De todo se trae un aprendizaje, pero sí quiero reconocer que le hice daño a Alejo y que le pido perdón una vez más”, enfatizó.

Además, la actriz, conocida también por su papel en la telenovela ‘Por amar sin ley’ (telenovela que puedes ver en ViX) mencionó que, aunque estaban en terapia para lograr una separación armoniosa, aún deben aclarar algunos puntos. Uno de ellos es si Alejandro se sintió “traicionado”.

“Hemos sido muy reservados y privados... Con nadie había hablado, solamente con la psicóloga y mis papás. Me cuesta exponer, no quiero que nos juzguen (...). He querido estar guardadita. Vamos a hablar. Tengo que pedirle perdón, preguntarle qué siente, si sintió dolor o traición, decirle a la cara que nunca quise hacerlo. Mi intención jamás fue hacerle una maldad, solo era dejar el mundo real y ser coherente con ello”, sentenció.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada: su historia

Nataly Umaña comenzó una relación con Alejandro Estrada en 2012. El 16 de noviembre de 2017, se casaron en Las Vegas, sellando su romance el 2 de junio de 2018 con una ceremonia religiosa. En sus 12 años de matrimonio, la pareja no tuvo hijos.