Nace bebé de Luis R. Conriquez e Ivette Camacho, reportan: revelan primera fotografía

Video Luis R Conriquez será papá a meses de separarse de su exesposa, ¿le había sido infiel?

Luis R. Conriquez y su pareja, Ivette Camacho, han dado la bienvenida a su primera hija juntos, reportan este 24 de octubre.

La pareja confirmó en julio, tras semanas de rumores, que se convertirían en papás, cuando compartieron una fotografía de la fiesta de revelación de genero que realizaron.

“Un recuerdo de nuestro ‘gender reveal’. Pronto seremos tres. ¡Te amo infinito, mi corazón!”, escribió ella en un ‘post’ de Instagram.

Previamente, en junio, la locutora ‘Chamonic’ difundió videos de la celebración que evidenciaron que ellos tendrían una niña.

Luis R. Conriquez se convierte en papá otra vez

Hoy, la ‘influencer’ conocida como ‘Reina Venenosa’ dio a conocer que Ivette Camacho ya dio a luz a su bebé con Luis R. Conriquez.

“Me informan que, al parecer, nació ayer por la mañana, y mamá e hija se encuentran bien”, indicó al respecto.

Hasta el momento, el cantante, de 28 años, y la modelo, de 24, no se han pronunciado acerca de la llegada de su nena.

Sin embargo, la creadora de contenido publicó una instantánea en la que ellos aparecen con la pequeña, todavía dentro de la habitación del hospital.

Mientras Camacho, quien está acostada en la cama, sostiene a la criatura en sus brazos y la mira, el intérprete de ‘Si no quieres no’ sonríe para la cámara.

Luis R. Conriquez e Ivette Camacho se convirtieron en papás. Imagen Reina venenosa/Instagram

Luis R. Conriquez habría engañado a su esposa con Ivette

En marzo de este año, la exesposa de Luis R. Conriquez, Karen Caro, lo acusó de haberla engañado con Ivette Camacho, a quien, dijo, llevó a Puerto Peñasco, en Sonora, de vacaciones.

“Aquí y en china es una burla traer a la amante a la tierra de sus hijos cuando a ellos ninguna explicación se les dio jamás”, anotó en una historia de la red social.

“No se puede andar de novio antes de estar divorciado”, sentenció, aclarando que en febrero le solicitó que concluyera los trámites para la disolución legal de su unión y que supuestamente él no resolvió.

Por su parte, el compositor desveló que presuntamente la madre de sus retoños lo agredió físicamente al encontrarlo con su actual enamorada.

Desde ese momento, Caro aseguró que Camacho estaba embarazada; no obstante, esta lo negó categóricamente y apoyó a Conriquez.