Novia de Luis R. Conriquez confirmaría estar embarazada mientras él se reúne con su ex

Ivette Camacho, actual pareja del cantante, publicó una fotografía que podría ser la prueba de que está esperando un bebé. Entre tanto, el artista mexicano presumió que se reunió con sus retoños, quienes estaban acompañados de su mamá.

Video Luis R Conriquez será papá a meses de separarse de su exesposa, ¿le había sido infiel?

Ivette Camacho, actual novia de Luis R. Conriquez, habría reconocido finalmente que está embarazada, como se rumoró semanas atrás.

La aparente revelación de la ‘influencer’ llegó justo cuando el intérprete de corridos bélicos se reunió con sus hijos y la madre de estos, Karen Caro.

¿Novia de Luis R. Conriquez presumió su ‘baby bump’?

Este 18 de junio, Ivette Camacho subió a sus historias de Instagram una fotografía que desvelaría si se encuentra esperando una criatura del cantante.

En la ‘selfie’, ella aparece posando frente a un espejo y tiene la mano colocada a la altura de su vientre. Una ‘barriguita’ resalta en su figura.

Ivette Camacho, novia de Luis R. Conriquez, publicó esta fotografía en sus historias de Instagram.
La creadora de contenido ‘Chamonic’ ‘reposteó’ la imagen en su perfil de la red social y aseveró: “Más que confirmado, la nueva pareja de Luis R. Conriquez está más que embarazada”.

“¿No que no? Cuando lo dije, lo negaron y se ofendieron. Después les mostré la revelación de género del bebé y aún incrédulas, no creían. ¡Ahora ahí está la prueba!”, agregó.

Fue el pasado 20 de mayo cuando la también locutora difundió videos de la presunta fiesta en la que el sonorense y la joven descubrieron que tendrán una niña.

Además de subir la postal que dejaría claro que se convertirá en mamá, Camacho colgó una en la que se ve un gran arreglo floral con las letras “L y I”.

Ivette Camacho mostró este arreglo floral.
Ex de Luis R. Conriquez muestra que estuvieron juntos

Momentos después de lo compartido por Ivette Camacho, Luis R. Conriquez presumió en la plataforma digital que estuvo con sus dos hijos, fruto de su relación con Karen Caro.

“Los más perrones”, escribió sobre una instantánea, la cual fue capturada durante el evento escolar de los menores.

La mamá de los pequeños hizo lo propio en su cuenta, al publicar una foto en la que sale abrazada con ellos, que aún están disfrazados.

Sin embargo, llama la atención que ella ‘reposteó’ un retrato en el que se observa a su primogénito con un amigo, y en el fondo se observa al exponente del regional mexicano.

Karen Caro, ex de Luis R. Conriquez, presumió que estuvo con él en un evento escolar de los hijos que comparten.
Así negó Ivette Camacho un embarazo

En marzo, Luis R. Conriquez denunció públicamente que Karen Caro irrumpió en la residencia, ubicada en Puerto Peñasco, Sonora (México), en la que se encontraba con Ivette Camacho para agredirlos físicamente.

Además de confirmar la versión de los hechos, la ahora enamorada del famoso cantautor negó estar embarazada.

“Si tienes videos donde te golpean deberías mostrarlos, así como cuando también grabaron como estábamos acostados y llegaron a golpearnos. ¡Y no estoy embarazada!”, dijo, dirigiéndose a Caro.

Entonces, Karen acusó a Conriquez de haberle sido infiel con Ivette, pues afirmó que todavía no estaban divorciados.

