Polémicas de famosos

Luis R. Conriquez denuncia agresiones de su exesposa: lo habría encontrado con su novia embarazada

El cantante de corridos bélicos habló de los ataques que la madre de sus hijos le habría propinado a él y a su nueva pareja. Karen Caro le responde y lo acusa de infidelidad.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Peso Pluma ya borró a Nicki Nicole de su vida? El cantante tomó esta drástica decisión

El cantante de música de corridos bélicos, Luis R. Conriquez, reveló las supuestas agresiones por parte de su exesposa y algunos miembros de su familia mientras estaba de vacaciones en Purto Peñasco con su nueva pareja, quien aparentemente está embarazada.

A través de sus historias en Instagram, el artista originario de Caborca, Sonora, mostró los presuntos golpes que recibió en el rostro por parte de su ex, de quien se separó en enero, y afirmó que su nueva relación fue la causa del incidente.

PUBLICIDAD

“Paso algo, renté una casa para estar tranquilo y disfrutar las vacaciones. Iba con los plebes, con mi actual novia, y se metieron a la casa ellas, supieron donde estaba yo”, contó el Luis R. Conriquez noche del pasado 27 de marzo.

El cantante Luis R. Conriquez denuncia agresiones de su exesposa.
El cantante Luis R. Conriquez denuncia agresiones de su exesposa.
Imagen Luis R. Conriquez / Instagram


“Iba ella, iba su hermana, iba su mamá, iba otra amiga de ella. Se metieron ‘a la malagueña’, se metieron hasta el cuarto donde estaba con mi novia. Cuando vi que entraron, se le fueron encima todas a ella y yo pues como pude las retuve para que ella se fuera y me golpearon, aquí pueden ver”, lamentó.

Más sobre Polémicas de famosos

Nodal publica extraño mensaje en medio de polémica con Cazzu: "Espero así suene mi viaje al cielo"
1:00

Nodal publica extraño mensaje en medio de polémica con Cazzu: "Espero así suene mi viaje al cielo"

Univision Famosos
Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”
3 mins

Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”

Univision Famosos
Cristian Castro responde si golpeó a su mamá Vero Castro: admite que hubo “empujones”
0:59

Cristian Castro responde si golpeó a su mamá Vero Castro: admite que hubo “empujones”

Univision Famosos
Ofrecen esta recompensa para encontrar al ‘influencer’ que presuntamente secuestró a doña Lety 
1:05

Ofrecen esta recompensa para encontrar al ‘influencer’ que presuntamente secuestró a doña Lety 

Univision Famosos
Antonia Botero de ‘Los Chicaneros’ revela en llanto tragedia que vive: le recuerdan a su mamá
2 mins

Antonia Botero de ‘Los Chicaneros’ revela en llanto tragedia que vive: le recuerdan a su mamá

Univision Famosos
Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece
1:00

Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece

Univision Famosos
Dayanara Torres responde a quien le pregunta en pleno ‘cumple’ si llegó a los “60” (solo tiene 51)
0:51

Dayanara Torres responde a quien le pregunta en pleno ‘cumple’ si llegó a los “60” (solo tiene 51)

Univision Famosos
Revelan si Pepe Aguilar habría supuestamente impedido presencia de su hijo Emiliano en premios
1:00

Revelan si Pepe Aguilar habría supuestamente impedido presencia de su hijo Emiliano en premios

Univision Famosos
Ninel Conde se somete a polémica cirugía que le da un cambio radical a su rostro: así luce ahora
0:57

Ninel Conde se somete a polémica cirugía que le da un cambio radical a su rostro: así luce ahora

Univision Famosos
¿Muere Leticia Calderón?: la verdad sobre la supuesta "noticia” dada por Galilea Montijo
1 mins

¿Muere Leticia Calderón?: la verdad sobre la supuesta "noticia” dada por Galilea Montijo

Univision Famosos

Exesposa de Luis R. Conriquez reacciona

Después de que el cantante de corridos bélicos dio su versión de los hechos, Karen Caro compartió en su Instagram capturas de pantalla de varias conversaciones con Luis R. Conriquez, a quien acusó de serle infiel.

Además, señaló que desde hace meses le pidió acelerar el proceso de divorcio y que en varias ocasiones, Luis R. Conriquez negó estar en una nueva relación.

“Apenas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado”, escribió Karen Caro, quien en una siguiente publicación se dejó ver usando un cabestrillo en su brazo.

Exesposa de Luis R. Conriquez lo acusa de infidelidad.
Exesposa de Luis R. Conriquez lo acusa de infidelidad.
Imagen Karen Caro / Instagram


“Y no digas que tú fuiste el afectado cuando sabes que tú nos agrediste… Y no me niego a nada, como se lo dije ayer, quieres estar con ella, adelante, pero divorciado”.

Exesposa de Luis R. Conriquez apareció usando un cabestrillo en su brazo.
Exesposa de Luis R. Conriquez apareció usando un cabestrillo en su brazo.
Imagen Karen Caro / Instagram


Mientras que en una última publicación, se refirió a las agresiones que habría recibido por parte del intérprete de corridos bélicos.

PUBLICIDAD

“Si una persona no respeta a su familia, no se puede esperar menos. Gracia a Dios me libré de eso. Hay que educar bien a sus hijos para que no golpeen a mujeres. Pronto les daré a conocer todo, yo sí tengo videos de todo lo que pasó. Aquí y en China es una burla traer a la amante a la tierra de sus hijos cuando a ellos ninguna explicación les dio jamás”, finalizó.

Karen Caro señala a Luis R. Conriquez de presuntamente golpearla.
Karen Caro señala a Luis R. Conriquez de presuntamente golpearla.
Imagen Karen Caro / Instagram

¿La nueva novia de Luis R. Conriquez está embarazada?

Después de que saliera a la luz el conflicto entre Luis R. Conriquez y su exesposa, la actual compañera sentimental del cantante de corridos bélicos se manifestó en Instagram, desmintiendo los rumores de un embarazo y respaldando la versión de su pareja.

“La expareja de mi novio, su hermana, su mamá y la amiga estaban detenidas porque sí fueron sustraídas de la casa que estábamos rentando por miembros de la policía municipal (de Puerto Peñasco) por todo lo mencionado antes. Si tienes videos donde te golpean deberías mostrarlos, así como cuando también grabaron como estábamos acostados y llegaron a golpearnos. ¡Y no estoy embarazada!”, aseguró al pie de varias fotografías donde aparece con rasguños y moretones, las cuales fueron dadas a conocer por la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic.

Relacionados:
Polémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX