Luis R. Conriquez denuncia agresiones de su exesposa: lo habría encontrado con su novia embarazada

El cantante de música de corridos bélicos, Luis R. Conriquez, reveló las supuestas agresiones por parte de su exesposa y algunos miembros de su familia mientras estaba de vacaciones en Purto Peñasco con su nueva pareja, quien aparentemente está embarazada.

A través de sus historias en Instagram, el artista originario de Caborca, Sonora, mostró los presuntos golpes que recibió en el rostro por parte de su ex, de quien se separó en enero, y afirmó que su nueva relación fue la causa del incidente.

“Paso algo, renté una casa para estar tranquilo y disfrutar las vacaciones. Iba con los plebes, con mi actual novia, y se metieron a la casa ellas, supieron donde estaba yo”, contó el Luis R. Conriquez noche del pasado 27 de marzo.

El cantante Luis R. Conriquez denuncia agresiones de su exesposa. Imagen Luis R. Conriquez / Instagram



“Iba ella, iba su hermana, iba su mamá, iba otra amiga de ella. Se metieron ‘a la malagueña’, se metieron hasta el cuarto donde estaba con mi novia. Cuando vi que entraron, se le fueron encima todas a ella y yo pues como pude las retuve para que ella se fuera y me golpearon, aquí pueden ver”, lamentó.

Exesposa de Luis R. Conriquez reacciona

Después de que el cantante de corridos bélicos dio su versión de los hechos, Karen Caro compartió en su Instagram capturas de pantalla de varias conversaciones con Luis R. Conriquez, a quien acusó de serle infiel.

Además, señaló que desde hace meses le pidió acelerar el proceso de divorcio y que en varias ocasiones, Luis R. Conriquez negó estar en una nueva relación.

“Apenas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado”, escribió Karen Caro, quien en una siguiente publicación se dejó ver usando un cabestrillo en su brazo.

Exesposa de Luis R. Conriquez lo acusa de infidelidad. Imagen Karen Caro / Instagram



“Y no digas que tú fuiste el afectado cuando sabes que tú nos agrediste… Y no me niego a nada, como se lo dije ayer, quieres estar con ella, adelante, pero divorciado”.

Exesposa de Luis R. Conriquez apareció usando un cabestrillo en su brazo. Imagen Karen Caro / Instagram



Mientras que en una última publicación, se refirió a las agresiones que habría recibido por parte del intérprete de corridos bélicos.

“Si una persona no respeta a su familia, no se puede esperar menos. Gracia a Dios me libré de eso. Hay que educar bien a sus hijos para que no golpeen a mujeres. Pronto les daré a conocer todo, yo sí tengo videos de todo lo que pasó. Aquí y en China es una burla traer a la amante a la tierra de sus hijos cuando a ellos ninguna explicación les dio jamás”, finalizó.

Karen Caro señala a Luis R. Conriquez de presuntamente golpearla. Imagen Karen Caro / Instagram

¿La nueva novia de Luis R. Conriquez está embarazada?

Después de que saliera a la luz el conflicto entre Luis R. Conriquez y su exesposa, la actual compañera sentimental del cantante de corridos bélicos se manifestó en Instagram, desmintiendo los rumores de un embarazo y respaldando la versión de su pareja.