Bebés famosos

Nace bebé de Carmen Aub después de "duro parto" y casi dos semanas después de su sorpresiva boda

Carmen Aub y su esposo Iván Sikic ya tienen en brazos a su bebé y revelan las primeras fotos de la criatura.

Ve a Carmen Aub en Mujer de Nadie aquí en ViX

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video ¡Carmen Aub ya es mamá! Primeras fotos de su bebé tras un trabajo de parto de “24 horas”

La actriz Carmen Aub confirmó que ya nació su bebé este domingo 13 de julio.

El nacimiento de la criatura ocurre solo casi dos semanas después de la boda de la artista con el peruano Iván Sikic.

Primeras fotos de la bebé de Carmen Aub

La actriz de Una Mujer Sin Filtro, que puedes ver aquí en ViX, compartió las primeras imágenes de su bebé, quien lleva por nombre Lu.

Carmen Aub compartió las primeras fotos de su bebé junto a su esposo Iván Sikic.
Imagen Carmen Aub/Instagram
Imagen Carmen Aub/Instagram

Aunque el anuncio lo hizo este 13 de julio, la artista mexicana aseveró que la niña nació el 11 de julio "a las 3:39 pm, después de 24 horas de un duro trabajo de parto".

" Pesó 2.5 kg (5.5 libras) y midió 48.3 cm de altura (19 pulgadas). Un poquito por debajo del peso ideal para su término completo (39 semanas y 4 días)", detalló.

La bebé de Carmen Aub "pesó 2.5 kg (5.5 libras) y midió 48.3 cm de altura (19 pulgadas)".
Imagen Carmen Aub/Instagram
Imagen Carmen Aub/Instagram


" Ha estado perfecta y no ha parado de agarrar fuerza en sus primeras horas de vida", dijo la flamante madre de 35 años.

También mencionó que "las primeras canciones que escuchó fueron: 'O Pato', de João Gilberto; y 'O Leãozinho', de Caetano Veloso & Moreno Veloso".

"Canciones que le poníamos todas las noches antes de dormir mientras estaba en mi panza. Se quedó dormida en mis brazos apenas las empezó a tocar su papá", reveló.

La bebé de Carmen Aub nació luego de "39 semanas y 4 días" de gestación.
Imagen Carmen Aub/Instagram
Imagen Carmen Aub/Instagram


El pasado 28 de junio, Carmen Sub se casó con el artista conceptual peruano Iván Sikic.

La pareja se comprometió en diciembre de 2024.

Bebé de Carmen Aub debuta en telenovelas: todavía no nace y ya la puso en ‘aprietos’

Bebé de Carmen Aub debuta en telenovelas: todavía no nace y ya la puso en ‘aprietos’

Univision Famosos
2 min
