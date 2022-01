Falleció Ronnie Spector, la ‘reina del rock and Roll’, cantante del éxito ‘Be My Baby’

Con sus ojos estilo 'cat-eye', peinados altos y faldas de piel por encima de las rodillas, las Ronettes ofrecieron una serie de éxitos durante la década de 1960, incluidos 'Baby, I Love You' y 'The Best Part of Breakin Up', junto con el tema 'Be My Baby', canción que en 1999 fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy.