Chayanne

Chayanne enfrenta dolorosa pérdida en Navidad: muere su amigo Tony Ocasio, exintegrante de Los Chicos

El cantante compartió un sentido mensaje por el fallecimiento de quien fuera su colega en la infancia.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Muere uno de los creadores de ‘Call of Duty’: las imágenes del aparatoso accidente

Chayanne se encuentra de luto por la muerte de su amigo Tony Ocasio, con quien compartió dentro de la agrupación Los Chicos.

El boricua reaccionó al fallecimiento del cantante en plena Nochebuena con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

“Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”, apuntó.

Él acompañó su misiva con un par de fotografías en las que aparece con Tony y el resto de sus compañeros de la famosa ‘boy band’.

Chayanne dedicó unas palabras a Tony Ocasio tras su muerte.
Chayanne dedicó unas palabras a Tony Ocasio tras su muerte.
Imagen Chayanne/Instagram

Más sobre Chayanne

¿Chayanne es el responsable de la caída de Lele Pons?: lo estarían señalando por esta razón
2 mins

¿Chayanne es el responsable de la caída de Lele Pons?: lo estarían señalando por esta razón

Univision Famosos
Muere actriz que estelarizó con Chayanne la película ‘Baila Conmigo’: había perdido la vista
2 mins

Muere actriz que estelarizó con Chayanne la película ‘Baila Conmigo’: había perdido la vista

Univision Famosos
Esposa de Julián Gil responde a quien la crítica por decir que se quiere divorciar “a los 2 días” de casada 
0:45

Esposa de Julián Gil responde a quien la crítica por decir que se quiere divorciar “a los 2 días” de casada 

Univision Famosos
Así han crecido los hijos de Chayanne: a esto se dedican
1 mins

Así han crecido los hijos de Chayanne: a esto se dedican

Univision Famosos
¿Recuerdas a Baby Salomé? Está enorme y ahora es cantante
1:05

¿Recuerdas a Baby Salomé? Está enorme y ahora es cantante

Univision Famosos
Chayanne no reconoció a Angélica Vale: quedó en shock al ver su transformación
0:58

Chayanne no reconoció a Angélica Vale: quedó en shock al ver su transformación

Univision Famosos
Chayanne tuvo este noble gesto con una fan que lucha contra el cáncer
1:30

Chayanne tuvo este noble gesto con una fan que lucha contra el cáncer

Univision Famosos
La boda de Lele Pons y Guaynaa estuvo llena de famosos: Paris Hilton, Natti Natasha cantaron a todo pulmón
2:08

La boda de Lele Pons y Guaynaa estuvo llena de famosos: Paris Hilton, Natti Natasha cantaron a todo pulmón

Univision Famosos
Chayanne bailó 'Tiempo de vals' con Lele Pons en su boda con Guaynaa: así fue el emotivo momento
1:23

Chayanne bailó 'Tiempo de vals' con Lele Pons en su boda con Guaynaa: así fue el emotivo momento

Univision Famosos
Lele Pons y Guaynaa se casaron: la lista de invitados famosos que asistieron a su boda
3 mins

Lele Pons y Guaynaa se casaron: la lista de invitados famosos que asistieron a su boda

Univision Famosos

¿Qué le sucedió a Tony Ocasio?

La mañana del 24 de diciembre, Iraida, hermana de Tony Ocasio, informó mediante redes sociales el deceso del intérprete, ocurrido la noche previa, el martes 23.

“Tu voz, tu talento y tu esencia vivirán por siempre en nuestros recuerdos. Gracias por lo que fuiste y por lo que dejaste en esta tierra. Vuela alto, hermano”, anotó en su ‘post’.

Si bien ella no reveló qué le ocurrió al artista, El Nuevo Día reportó que él perdió la vida a sus 58 años “a causa de un infarto”.

El medio puertorriqueño indicó que él vivía en Orlando, Florida, pero no proporcionó más detalles al respecto de lo que le sucedió.

Al momento, no hay pormenores de cómo será despedido Ocasio y si sus honras fúnebres se realizarán en la llamada ‘Ciudad del sol’ o en su tierra natal.

¿Quién era Tony Ocasio?

Tony Ocasio saltó a la fama, al igual que Chayanne, por formar parte de Los Chicos, en el que igualmente estaban Rey Díaz y Migue Santa.

Luego de la salida del intérprete de ‘Fiesta en América’ a la banda se sumó Eddie; sin embargo, su popularidad menguó, por lo que se disolvió en 1983 debido a problemas administrativos, expone Prensa Libre.

Así, Ocasio tomó un camino fuera de la música uniéndose al ejercito de los Estados Unidos, al igual que Migue, quien falleció en marzo de 2019.

A finales de los 90, los cuatro se reencontraron con sus admiradores y presentaron un álbum con 12 canciones, entre ellos ‘Luna de Xelajú’.

Relacionados:
ChayanneMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX