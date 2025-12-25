Chayanne Chayanne enfrenta dolorosa pérdida en Navidad: muere su amigo Tony Ocasio, exintegrante de Los Chicos El cantante compartió un sentido mensaje por el fallecimiento de quien fuera su colega en la infancia.



Chayanne se encuentra de luto por la muerte de su amigo Tony Ocasio, con quien compartió dentro de la agrupación Los Chicos.

El boricua reaccionó al fallecimiento del cantante en plena Nochebuena con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

“Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”, apuntó.

Él acompañó su misiva con un par de fotografías en las que aparece con Tony y el resto de sus compañeros de la famosa ‘boy band’.

¿Qué le sucedió a Tony Ocasio?

La mañana del 24 de diciembre, Iraida, hermana de Tony Ocasio, informó mediante redes sociales el deceso del intérprete, ocurrido la noche previa, el martes 23.

“Tu voz, tu talento y tu esencia vivirán por siempre en nuestros recuerdos. Gracias por lo que fuiste y por lo que dejaste en esta tierra. Vuela alto, hermano”, anotó en su ‘post’.

Si bien ella no reveló qué le ocurrió al artista, El Nuevo Día reportó que él perdió la vida a sus 58 años “a causa de un infarto”.

El medio puertorriqueño indicó que él vivía en Orlando, Florida, pero no proporcionó más detalles al respecto de lo que le sucedió.

Al momento, no hay pormenores de cómo será despedido Ocasio y si sus honras fúnebres se realizarán en la llamada ‘Ciudad del sol’ o en su tierra natal.

¿Quién era Tony Ocasio?

Tony Ocasio saltó a la fama, al igual que Chayanne, por formar parte de Los Chicos, en el que igualmente estaban Rey Díaz y Migue Santa.

Luego de la salida del intérprete de ‘Fiesta en América’ a la banda se sumó Eddie; sin embargo, su popularidad menguó, por lo que se disolvió en 1983 debido a problemas administrativos, expone Prensa Libre.

Así, Ocasio tomó un camino fuera de la música uniéndose al ejercito de los Estados Unidos, al igual que Migue, quien falleció en marzo de 2019.