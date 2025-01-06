¿‘Killadamente’ dejó dinero tras su muerte? Su hermana lo revela entre lágrimas

Video Hermana de 'Killadamente' reaparece devastada y habla sobre la repentina muerte de la 'influencer'

Kathyan, hermana de Carol Acosta ‘Killadamente’, se pronunció en medio de las críticas y burlas que su familia ha recibido luego del fallecimiento de la ‘influencer’ a sus sólo 27 años.

Este domingo 5 de enero, de acuerdo con el portal T13, ella realizó un ‘live’ en sus redes sociales en el que, con lágrimas en los ojos, hizo algunas aclaraciones.

PUBLICIDAD

“Nosotros todavía no sabemos cómo ella murió, todavía no estamos seguros. Ella ahora mismo está en la morgue, le están haciendo análisis”, explicó.

Un día antes, en el perfil de Instagram de El Gordo y La Flaca se difundió un mensaje de una presunta “prima” de la creadora de contenido, según medios dominicanos.

“Lo único que sé es que estaba cenando normal y se empezó a ahogar, y se quedó sin aire, le dio un ataque. No sé si tenía algo la comida o si se había tomado algo antes de comer. La llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla”, se lee en la misiva.

Por su parte, Kathyan reveló que existen los que no respetan su sufrimiento: “Hay gente haciendo videos de que ella se atragantó y haciendo videos riéndose del dolor que está pasando mi familia”.

Hermana de ‘Killadamente’ afirma que ella “no tenía ahorros”

En esta misma oportunidad, Kathyan también lamentó que personas la señalen, y a sus seres queridos, por solicitar apoyo económico para “cubrir los gastos funerarios”.

“[Están] riéndose porque nosotros hicimos un GoFundMe para recaudar algo para enterrarla y para que mi mamá se quede con algo para ayudarse a ella misma y al niño”, indicó.

T13 y Publimetro retoman que ella igualmente detalló que ‘Killadamente’ no habría dejado dinero tras su inesperado deceso.

“Mi hermana lo único que tenía era la fama, ella no tenía ahorros, ni carro, ni casa”, la citan los mencionados portales.

“Mi hermana se fue y lo único que dejó es el dolor que todos nosotros tenemos en el corazón. Si ustedes no pueden decir nada bueno, no digan nada”, agregó.

PUBLICIDAD

Noticias Caracol reporta que Carol Acosta tuvo dos hijos: Reina, de 4 años, y Legend, de 2. Ella solía compartir imágenes de sus pequeños en su ‘feed’ de la plataforma digital.

Madre de ‘Killadamente’ atraviesa mal momento

En su ‘en vivo’, Kathyan compartió que su madre y la de ‘Killadamente’ está pasando por una situación difícil.

“Meses antes mi mamá se cayó de la escalera mientras agarraba al niño con un brazo […] se lastimó y ella quedó como con un dolor de un brazo por siempre”, relató.