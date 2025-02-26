Daniel Bisogno

Hija de Daniel Bisogno cumple 9 años a días de la muerte de su papá: así la felicita su familia

Michaela, la pequeña que el difunto comunicador procreó con su exesposa, Christina Riva Palacio, está celebrando una ‘vuelta más al sol’. En redes sociales, ella ha sido recibido cariñosos mensajes.

Michaela, hija de Daniel Bisogno, llegó este miércoles 26 de febrero a los 9 años de vida, a menos de una semana de haber perdido a su papá.

El famoso presentador mexicano murió el pasado 20 de febrero a raíz de las complicaciones de salud que le generó una infección bacteriana en las vías biliares, según informó ‘Ventaneando’.

Hija de Daniel Bisogno es celebrada por su cumpleaños

En medio del duelo que atraviesa toda la familia de Daniel Bisogno, se han tomado el tiempo de felicitar públicamente a la pequeña Michaela.

La primera persona en hacerlo fue su mamá, Christina Riva Palacio, quien realizó una publicación en su cuenta de Instagram.

Ella subió una recopilación de imágenes de la niña, en un par de ellas inclusive aparece el difunto comunicador, y encima escribió un mensaje.

“¡Nuestra princesa cumple 9 añotes! ¡Una alegría que no tiene comparación! Te amo, mi bebé”, anotó, agregando un emoji de pastel.

Por su parte, el hermano del también actor, Alex, recurrió a sus propias historias de la red social para subir varios videos y retratos de la nena.

Sobre un clip en el que se puede apreciar a ‘El Muñeco’, apodo afectuoso del comediante, y a su retoño disfrutando de un helado, el tío anotó: “¡Feliz cumpleaños, Michaela! Te amamos tanto, mi gordita chula”.

Otros de las postales incluyen algunas en las que se encuentran todos los seres queridos de Bisogno reunidos con él.

Hija de Daniel Bisogno le rinde homenaje

El viernes 22 de febrero se llevó a cabo un evento para despedir a Daniel Bisogno en un recinto de la Ciudad de México, donde él brindaba funciones de la obra ‘Lagunilla, mi barrio’.

Ahí, Michaela subió al escenario para expresar unas palabras en su honor: “Muchas gracias, papi. Él estaba aquí por mí. Te extraño mucho”.

“Yo voy a cuidar todo, todo, pero siempre y cuando me dejes, y también el camerino, y el teatro, y ‘Ventaneando’, pero ya”, añadió.

Previamente, su madre desveló que a la mañana siguiente de lo ocurrido le contó a su primogénita sobre el deceso de su padre: “Obviamente lloró muchísimo”.

