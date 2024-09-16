Muertes de famosos

Muere el famoso comentarista André Marín a los 52 años tras larga lucha por su salud

El mundo de la televisión y el periodismo deportivo están de luto tras confirmarse la muerte del presentador y comentarista mexicano André Marín. Esto se sabe sobre las causas del deceso.

Univision picture
Por:Univision
Video André Marín hablaba así sobre su salud antes de morir: "Es lo más importante"

André Marín, reconocido periodista deportivo y comentarista de TUDN y el servicio de noticias N+, falleció a los 52 años según confirmaron ambas cadenas la mañana de este lunes 16 de septiembre.

¿De qué murió André Marín?

La muerte del afamado periodista se suscita tras una prolongada batalla contra la bacteria Clostridium Difficile y otros padecimientos que afectaron gravemente su salud.

André Marín contrajo la bacteria en diciembre de 2019 y dos años después sufrió otros problemas que le dejaron fatales secuelas.

En enero de 2022, según contó el comentarista en entrevista con Paty Chapoy, su estómago "explotó" y ya "se estaba yendo".

Diez meses después volvió al hospital para hacerse una revisión del estómago y de la espalda, que le habían operado en marzo.

En esta hospitalización todo se complicó, pues enfermó de "tres neumonías con neumococo" y pasó 50 días en coma.

Recientemente, había sido ingresado en un hospital de Monterrey, Nuevo León, para someterse a un doble trasplante de pulmón.

André Marín se desempeñó como talento de TUDN en su última etapa periodística.
André Marín se desempeñó como talento de TUDN en su última etapa periodística.
Imagen Alberto Lati/X y TUDN


"A nombre de TelevisaUnivision, expresamos nuestro más sentido pésame por la muerte de nuestro querido compañero y entrañable amigo André Marín, destacado periodista deportivo", se lee en un comunicado emitido por la compañía.

" Lamentamos su fallecimiento y enviamos nuestras condolencias y un abrazo solidario a su familia", se agregó.

Durante su destacada carrera, Marín cubrió una amplia gama de eventos deportivos tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo Juegos Olímpicos y Copas del Mundo de fútbol.

Video Paco Villa “trató de poner su mejor cara” ante el cáncer: últimas apariciones del querido comentarista
Relacionados:
Muertes de famososAndré MarínVirus y bacteriasBacteriasFamososCelebridadesTelevisión

