André Marín confesó que el estrés detonó los padecimientos que le arrebataron la vida

Video André Marín hablaba así sobre su salud antes de morir: "Es lo más importante"

André Marín, reconocido periodista deportivo de TUDN, murió este lunes 16 de septiembre a los 52 años después de enfrentar severos problemas de salud y un doble trasplante de pulmón.

El comentarista tenía años intentando superar los padecimientos que se desencadenaron por estrés y que fueron mermando su estado de salud hasta provocarle la muerte.

André Marín contó que le "explotó" el estómago por estrés

André Marín inició el 2022, año que calificó como "el peor de su vida", en terapia intensiva. El periodista relató cómo fue que su estómago "explotó" y lo dejó al borde de la muerte.

"El estrés, todo fue por estrés, y acumular el tema de lo divertículos, uno explotó y ya me estaba yendo", contó en una entrevista que concedió en marzo del año pasado a la periodista Paty Chapoy.

Después de librar el delicado episodio de salud, Marín salió del hospital con muy bajo peso. Tan solo dos meses después, volvió al hospital para operarse por "problemas en la espalda" y fue internado de nueva cuenta en noviembre.

"El acabose fue noviembre, porque yo iba por 3 dias al hospital a que me revisaran la panza y la espalda. Todo me lo revisaron y todo iba bien, y la última noche en el hospital de 3 días pesco tres neumonías diferentes con neumococo y todo".

André Marín ingresó a terapia intensiva y estuvo intubado e inconsciente durante 50 días. Una vez más, el comentarista logró salir adelante tras una dura lucha: "Llegué a pesar 40 (kilos), me estaba yendo", recordó.

André Marín contrajo bacteria

Marín ya había luchado contra una delicada enfermedad. Antes de que iniciara la pandemia de covid-19, en diciembre de 2019, contrajo la bacteria Clostridium Difficile y fue internado.

"Es una infección en el estomago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino", explicó en mayo de 2021 en entrevista con Javier Alarcón.

En aquel momento, el periodista dijo estar "totalmente recuperado" después de haber estado en tratamiento "con algunos medicamentos y complementos vitamínicos".

André Marín aprendió a dar "real valor" a las cosas

Los difíciles momentos que pasó por problemas de salud hicieron que André Marín diera un giro a su vida.

El periodista reconoció que, por su profesión, llevaba una vida muy acelerada. "Esta profesion tienes que tener, incluso dormido, el celular en la mano y el pasaporte en otra por cualquier emergencia, hoy me la llevo mas tranquilo, más con calma", compartió con Chapoy.

Además de adoptar una actitud más "positiva y paciente", confesó que valoró lo realmente importante en su vida: "La familia, la salud, estar cerca de Dios, ser sencillo".

Hasta sus últimos días, André Marín buscó recuperar su salud para poder seguir al lado de su esposa y sus hijos, pero su cuerpo no resistió más.