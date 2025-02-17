Asesinan a famoso cantante de música regional mexicana a los 25 años: habría sido “torturado”

Video Muere exmánager de Gerardo Ortiz en un restaurante: las imágenes de cómo le quitan la vida

Zair Guette, reconocido cantante de música regional mexicana y exparticipante de ‘X Factor’, ha fallecido a los 25 años.

De acuerdo con El Clarín, el artista fue “secuestrado, torturado y asesinado” el pasado viernes 14 de febrero en Ginebra, Valle del Cauca, en Colombia.

El cuerpo del intérprete fue localizado “amordazado”, “además de estar atado de pies y manos”.

El cantante Zair Guette fue asesinado el pasado 14 de febrero. Imagen Zair Guette/Instagram

Los médicos forenses determinaron, reportan, que él presentaba golpes y heridas provocadas intencionalmente.

“Los agentes confirmaron que la causa de muerte fue un disparo en su cabeza, aunque se menciona que recibió varios impactos de bala”, detalla el diario.

Por su parte, Rubén Darío Gaitán Camelo, comandante del Distrito de Buga, informó al respecto mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter).

“La Policía Nacional del municipio de Ginebra fue alertada sobre el hallazgo de una persona que presentaba lesiones con arma de fuego y que se encontraba en el corregimiento de Barranco Alto”, indicó.

Los últimos momentos de Zair Guette

Junto a Zair Guette, las autoridades descubrieron a su mánager, Teddy Vergara, quien igualmente presentaba signos de agresiones, pero estaba vivo.

Al representante lo trasladaron de emergencia al hospital El Rosario; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, finalmente pereció, reporta Infobae.

No obstante, antes de su deceso, él logró contar que ambos fueron interceptados por varios sujetos, quienes los llevaron a un sitio desconocido y los violentaron, da a conocer El Heraldo.

El rapto alegadamente sucedió después de que la joven estrella terminara el concierto que brindó en la vereda de Barranco Alto.

Hermana de Zair Guette reacciona

Este 16 de febrero, El Tiempo difundió el presunto mensaje que la hermana de Zair Guette habría publicado en su perfil de TikTok.

“Siempre seremos ‘Saysar’. Acabaron contigo, apagaron la felicidad de toda una familia. Nos dejaron un luto eterno en el corazón y en la música, porque a mucho honor puedo decir que dejaste la música regional mexicana por lo alto”, manifestó.