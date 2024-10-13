Muere famosa presentadora de TV tras sufrir fuerte caída en su casa y "volver a aprender a hablar"

Video ¿La periodista Luz Piedad Eusse predijo su muerte? Falleció al caerle encima una pantalla gigante

La actriz, cantante y presentadora Mayra Gómez Kemp falleció en Madrid este domingo 13 de octubre a la edad de 76 años, según informaron familiares a la agencia EFE.

Gómez Kemp, nacida en La Habana el 14 de febrero de 1948, se hizo famosa en España durante los años setenta cuando presentaba el popular concurso 'Un, dos, tres. Responda otra vez' de la cadena RTVE.

¿Qué le pasó a Mayra Gómez Kemp?

Hace unos días, Mayra Gómez Kemp sufrió un accidente en su casa de Mijas, Málaga, por el que tuvo que ser ingresada en un hospital.

La presentadora de radio y televisión Mayra Gómez Kemp tenía nacionalidad española y estadounidense, y salió de Cuba con sus padres después de la revolución. Imagen EFE



Ella misma confirmó que fue un "gran susto" ya que estuvo más de 18 horas en el suelo sin poder incorporarse hasta que recibió ayuda. Recibió el alta y se recuperaba en casa.

De acuerdo con People en Español, falleció "producto de los golpes sufridos" en esa brutal caída.

La mítica presentadora, que sentó ante el televisor a varias generaciones de españoles, se alejó de los medios tras ser diagnosticada en 2009 con un cáncer de lengua y después de garganta y cuello.

Pero afrontó la enfermedad y "volvió a aprender a hablar", reseñó EFE.

¿Quién era Mayra Gómez Kemp?

Era hija de Ramiro Gómez Kemp y Velia Martínez Febles, dos músicos cubanos de origen español que tras el triunfo de la Revolución Cubana se marcharon del país. Una tierra a la que nunca regresó.

Tras un largo periplo viviendo en diferentes países de Latinoamérica y en Estados Unidos, llegó a España en 1970 y tras un breve paso por Barcelona se trasladó a Madrid, donde realizó doblajes en Radio Madrid, hoy Cadena Ser.

Con una amplia cultura, Gómez Kemp cursó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Tampa y de Periodismo en la de Miami, carrera que finalizó en 1969.

El actor argentino Alberto Berco, 20 años mayor que ella, fue el gran amor de su vida y su marido hasta su muerte en 2021.

Se casaron en 1974 en Bolivia y, después, por lo civil en Madrid, en 1987.