Muertes de famosos

Muere famosa presentadora de TV tras sufrir fuerte caída en su casa y "volver a aprender a hablar"

El mundo del entretenimiento de habla hispana está de luto al confirmarse la muerte de la actriz, cantante y presentadora Mayra Gómez Kemp, quien falleció a los 76 años. Hace días había sufrido una caída que la hizo permanecer más de 18 horas en el suelo sin poder incorporarse hasta que recibió ayuda

Univision y EFE picture
Por:Univision y EFE
Video ¿La periodista Luz Piedad Eusse predijo su muerte? Falleció al caerle encima una pantalla gigante

La actriz, cantante y presentadora Mayra Gómez Kemp falleció en Madrid este domingo 13 de octubre a la edad de 76 años, según informaron familiares a la agencia EFE.

Gómez Kemp, nacida en La Habana el 14 de febrero de 1948, se hizo famosa en España durante los años setenta cuando presentaba el popular concurso 'Un, dos, tres. Responda otra vez' de la cadena RTVE.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Mayra Gómez Kemp?

Hace unos días, Mayra Gómez Kemp sufrió un accidente en su casa de Mijas, Málaga, por el que tuvo que ser ingresada en un hospital.

La presentadora de radio y televisión Mayra Gómez Kemp tenía nacionalidad española y estadounidense, y salió de Cuba con sus padres después de la revolución.
La presentadora de radio y televisión Mayra Gómez Kemp tenía nacionalidad española y estadounidense, y salió de Cuba con sus padres después de la revolución.
Imagen EFE

Más sobre Muertes de famosos

Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel
1 mins

Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel

Univision Famosos
¿Recuerdas a Evelio con V chica? Así fue su misteriosa muerte hace 17 años
1:43

¿Recuerdas a Evelio con V chica? Así fue su misteriosa muerte hace 17 años

Univision Famosos
Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México
1 mins

Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México

Univision Famosos
Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown
2 mins

Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Univision Famosos
Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen
2 mins

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra
1:00

Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Univision Famosos
Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe
0:59

Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe

Univision Famosos
¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio
2 mins

¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Univision Famosos


Ella misma confirmó que fue un "gran susto" ya que estuvo más de 18 horas en el suelo sin poder incorporarse hasta que recibió ayuda. Recibió el alta y se recuperaba en casa.

De acuerdo con People en Español, falleció "producto de los golpes sufridos" en esa brutal caída.

La mítica presentadora, que sentó ante el televisor a varias generaciones de españoles, se alejó de los medios tras ser diagnosticada en 2009 con un cáncer de lengua y después de garganta y cuello.

Pero afrontó la enfermedad y "volvió a aprender a hablar", reseñó EFE.

¿Quién era Mayra Gómez Kemp?

Era hija de Ramiro Gómez Kemp y Velia Martínez Febles, dos músicos cubanos de origen español que tras el triunfo de la Revolución Cubana se marcharon del país. Una tierra a la que nunca regresó.

Tras un largo periplo viviendo en diferentes países de Latinoamérica y en Estados Unidos, llegó a España en 1970 y tras un breve paso por Barcelona se trasladó a Madrid, donde realizó doblajes en Radio Madrid, hoy Cadena Ser.

Con una amplia cultura, Gómez Kemp cursó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Tampa y de Periodismo en la de Miami, carrera que finalizó en 1969.

El actor argentino Alberto Berco, 20 años mayor que ella, fue el gran amor de su vida y su marido hasta su muerte en 2021.

PUBLICIDAD

Se casaron en 1974 en Bolivia y, después, por lo civil en Madrid, en 1987.

Video Magda Rodríguez, Eduardo Palomo y otras 5 celebridades que murieron de forma repentina
Relacionados:
Muertes de famososEnfermedad del cáncer AccidentesTelevisiónFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX