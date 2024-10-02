Hija de John Amos hace fuerte revelación sobre la muerte de su papá: tiene “muchas preguntas”

Video De qué murió Benji Gregory, querido actor infantil de 'ALF': lo que se sabe sobre su repentina partida

Shannon Amos, primogénita del actor John Amos, hizo una sorpresiva revelación acerca de la muerte de su papá, famoso por su aparición en series como ‘Two and a Half Men’.

El martes 1 de octubre, Kelly Christopher ‘KC’ Amos, hijo del intérprete, dio a conocer el fallecimiento por medio de una declaración a TMZ.

“Es con profunda tristeza que comparto con ustedes que mi padre ha partido. Era un hombre con el corazón más noble, un corazón de oro y era amado en todo el mundo”, dijo.

Él detalló que la también estrella de ‘Good Times’ perdió la vida a los 84 años el pasado 21 de agosto, debido a causas naturales, en Los Ángeles, California.

Hija de John Amos no sabía que su papá murió

A horas de que trascendiera la información, Shannon Amos aseveró que desconocía el deceso de su reconocido progenitor.

“No tengo palabras… Nuestra familia ha recibido la desgarradora noticia de que mi padre, John Allen Amos Jr., hizo la transición el 21 de agosto”, escribió en un post de Instagram.

“Estamos devastados y nos quedan muchas preguntas sobre cómo sucedió esto hace 45 días, enterándonos a través de los medios de comunicación, como muchos de ustedes”, sentenció.

Ella aseveró que “este debería ser un momento para honrar y celebrar” a la difunta celebridad: “Pero estamos luchando para navegar por la ola de emociones e incertidumbres que rodean su muerte”.

“Aún así, hay algo de paz en saber que mi padre por fin es libre. Mi familia y yo agradecemos profundamente la efusión de amor, llamadas y textos”, aseveró.

Para finalizar, la productora de televisión y cine pidió a los internautas que mantengan a sus seres queridos “en sus pensamientos y oraciones”.

Shannon Amos, hija de John Amos, reveló que desconocía que él murió hace más de un mes. Imagen Shannon Amos/Instagram

John Amos acusó a su hija de “abuso”

De acuerdo con People, Shannon Amos acusó a mediados de 2023 a su hermano ‘KC’ de cometer “abuso de ancianos” en contra de su papá.

No obstante, en julio del mismo año, John Amos denunció a su hija por el mismo delito mediante un video publicado por Christopher en redes sociales.

“Ella sería la principal sospechosa, si se puede decir así. No sé si ese es el término correcto o no, pero ella es a quien le atribuiría el abuso que sufrí a mi tercera edad”, externó.

Para diciembre, en entrevista con el medio, negó las imputaciones: “Ahora mismo, es algo conflictivo, pero no importa lo que puedan leer en el periódico…”.