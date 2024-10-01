Muertes de famosos

Muere famoso actor de ‘Two and a Half Men’ y ‘Roots’

El fallecimiento del veterano actor de cine y televisión fue confirmado por su familia por medio de un comunicado.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video De qué murió Benji Gregory, querido actor infantil de 'ALF': lo que se sabe sobre su repentina partida

John Amos, actor de ‘Two and a Half Men’ y ‘Roots’, murió a los 84 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia el martes 1 de octubre a través de un comunicado, donde se precisó que el veterano actor de cine y televisión perdió la vida el 21 de agosto.

“Es con profunda tristeza que comparto con ustedes que me mi padre ha partido. Era un hombre con el corazón más noble, un corazón de oro y era amado en todo el mundo”, anunció Kelly Christopher Amos, hijo del actor en la misiva difundida por TMZ.

“Muchos fanáticos lo consideraban su padre en la televisión y en el cine. Vivió una buena vida. Su legado vivirá en sus destacados trabajos en televisión y cine como actor”, agregó y recordó el más reciente trabajo de su padre en ‘Suits LA’ y el documental ‘America’s Dad’.

John Amos falleció el 21 de agosto, pero fue hasta el 1 de octubre que su familia dio a conocer su muerte.
Imagen Getty Images.


“Era mi padre, mi mejor amigo y mi héroe. Gracias por sus oraciones y apoyo en este momento", sentenció.

De acuerdo con el comunicado de la familia, John Amos murió por causas naturales en Los Ángeles, California.

¿Quién fue John Amos?

John Amos saltó a la fama en 1970 luego de interpretar a ‘James Evans Sr’, en la serie de televisión ‘Good Times’.

En 1977 fue n ominado al Eemmy por su papel de ‘Kunta Kinte’ en la serie ‘Roots’, mientras que más adelante se sumó a exitosos proyectos como ‘Coming to America’, ‘Duro de Matar 2’, ‘Two and a Half Men’, donde interpretó a ‘Ed’, entre otros.

