Muertes de famosos

Encuentran sin vida a exestrella infantil: lo que se sabe del macabro hallazgo

Esteban de León, quien participó en un famoso reality show de canto de Panamá, fue encontrado sin vida detrás de una iglesia. El cantante y músico tenía 25 años.

Esteban de León, quien se dio a conocer en Panamá en 2012 cuando tenía 11 años por su participación en la quinta edición del reality 'Canta Conmigo', fue encontrado sin vida en macabras condiciones.

El 31 de octubre fue reportado como desaparecido, sin embargo, sus restos fueron hallados la mañana del 5 de noviembre en el sector 3 de Las Paredes en Panamá, detrás de una iglesia. El cuerpo del joven de 25 años estaba "envuelto en plástico" cerca de su camioneta, la cual fue calcinada y ya presentaba signos de descomposición.

Hay dos detenidos

El 8 de noviembre, la policía de Panamá informó que habían arrestado a dos hombres que serían los presuntos culpables de la muerte del cantante y actor.

Ambos se encuentran bajo "detención provisional" por seis meses, tiempo en que se realizarán las investigaciones correspondientes.

Omar Jaén, abogado de la familia, informó el 19 de noviembre que van a "presentar una querella penal en contra de los implicados y las posibles personas a ubicar, por los delitos de homicidio, secuestro y robo".

También explicó que las investigaciones en curso han demostrado, gracias a cámaras de seguridad, que podría haber otros dos implicados en el caso.

¿De qué murió Esteban de León?

El cuerpo de Esteban de León fue sometido a una necropsia en la que no se encontraron "heridas visibles". Sin embargo, la fiscalía descartó la "muerte natural" y estima un "evento traumático".

Omar Jaén señaló que los forenses están a la espera de los resultados del " examen histopatológico que reconstruye las piezas del rompecabezas de un crimen desde adentro del cuerpo".

Si se comprueba que los dos hombres detenidos son culpables, podrían pasar hasta 63 años en prisión.

Esteban de León, exestrella infantil que fue encontrado sin vida en Panamá.
Esteban de León, exestrella infantil que fue encontrado sin vida en Panamá.
Imagen TVN

¿Quién era Esteban de León?

A los 11 años, Esteban de León participó en la quinta edición del reality musical 'Canta Conmigo', show de Panamá que se llevó a cabo en 2012, ahí se ganó el cariño del público por su interpretación y espontaneidad.

Más adelante, estudió el tamborito, género fundamental del folclor Istmeño. En sus redes circulaban videos con orgullo interpretando este ritmo, describiéndolo como "su manera de honrar a Panamá".

Lanzó algunos temas musicales que él mismo compuso, aunque no llegó a grabar discos comerciales.

Su presencia fue constante en eventos comunitarios, homenajes y manifestaciones culturales de su localidad.

Esteban era padre de una niña y trabajaba como agente de asistencia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

