Muertes de 'influencers' Esposa del ‘Dr. Culichi’, cirujano de famosas, rompe en llanto al hablar de su muerte: “Yo sola no puedo” Arlin Gallardo, viuda del médico, finalmente se pronunció públicamente sobre su pérdida. Ella aseguró que atraviesa el momento más duro y difícil de su vida.



Video ¿De qué murió el ‘Dr. Culichi’, el cirujano de las famosas e ‘influencers’?

Arlin Gallardo, esposa del cirujano plástico Aneudi Rendón Moreno, mejor conocido como el ‘Dr. Culichi’, finalmente reaccionó públicamente a su muerte.

El reconocido médico, quien tuvo entre sus clientas a Daisy Anahy, pareja de Eduin Caz, y a Kenia Ontiveros, falleció el pasado 18 de marzo. Tenía 47 años.

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Esposa del ‘Dr. Culichi’ rompe en llanto al hablar de él

Este 26 de marzo, Arlin Gallardo publicó un video en su cuenta de Instagram en el que, a una semana de su pérdida, se sinceró sobre cómo se encuentra.

“Es el momento más duro y más difícil de mi vida… mi papá falleció tres meses antes. Mis dos pilares más fuertes, los más importantes…”, dijo antes de romper en llanto.

La creadora de contenido aseguró que, en estos instantes, le pide “fortaleza” y “sabiduría” a Dios “para entender su voluntad”.

“Agradezco a Dios por estos 20 hermosos, maravillosos, años de matrimonio”, dijo. “No era un matrimonio perfecto, pero nos amábamos, nos apoyábamos, y crecimos en muchos aspectos, conocimos muchas cosas”.

“Yo me casé chiquita, a los 21 años, y es la mejor decisión que he hecho en toda mi vida”, expresó. “Gracias Dios, porque lo dejaste ser muy feliz el tiempo que estuvo, y por dejarme a mí ser parte de él”.

Esposa del ‘Dr. Culichi’ pide oraciones por él

En este sensible mensaje, Arlin Gallardo informó que quienes así lo deseen pueden acudir a las eucarísticas del novenario que se están haciendo en honor al ‘influencer’, a realizarse en el estado de Sinaloa (México).

A quienes se encuentran lejos y no pueden asistir a honras, ella les solicitó: “Vayan a misa, hagan una oración por Neudy”.

Ella relató que un sacerdote le compartió unas palabras que la alentaron, acerca de los rezos por el especialista: “‘Es como ponerle saldo a favor’. Yo sola no puedo”.

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Gallardo reveló que está siendo apoyada por sus hijas, Anna Karen y Grace, su madre, sus hermanos, la familia de su difunto marido y sus amistades.