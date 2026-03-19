Stefanie Pieper 'Influencer' que fue encontrada sin vida dentro de una maleta podría haber sido enterrada viva El cuerpo de Stefanie Pieper fue hallado dentro de una maleta que estaba enterrada en un bosque de Eslovenia en noviembre de 2025. La policía reveló macabros hallazgos sobre el caso.



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La 'influencer' Stefanie Pieper fue encontrada sin vida dentro de una maleta en noviembre de 2025 y ahora se dan a conocer espeluznantes detalles sobre su muerte.

Una compañera de trabajo denunció la desaparición de Pieper, de 31 años, el 23 de noviembre al no presentarse a una sesión de fotos, según informó la policía de Estiria, en Austria.

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El exnovio de la creadora de contenido fue arrestado y proporcionó información que ayudó a que el cuerpo fuera localizado en una maleta enterrada en un bosque, según se explica en un comunicado oficial retomado por People.

Un portavoz de la Fiscalía de Graz informó a la mencionada revista que los resultados de la autopsia arrojaron que Stefanie " había sido víctima de violencia" y que fue "estrangulada" antes de su muerte. Sin embargo, una nueva declaración al medio alemán Bild señala que se desconoce la fecha exacta de su muerte.

"La autopsia no pudo determinar con certeza cuándo murió la joven. Es totalmente posible que aún estuviera viva cuando la metieron en la maleta. Sin embargo, también es posible que la estrangularan con anterioridad", externó el portavoz a Bild.

Stefanie Pieper tenía 31 años y era conocida en redes por su contenido de moda y estilo de vida. Imagen Stefanie Pieper/Instagram

El macabro hallazgo

De acuerdo con la información, un día después de que se reportara la desaparición de Stefanie Pieper, su exnovio fue arrestado por ser considerado el principal sospechoso.

El 25 de noviembre de 2025, la policía registró una zona boscosa al sur de Maribor, Eslovenia, con la que el ex de la mujer tenía "estrechos lazos familiares", pero no encontraron evidencia.

Finalmente, el 28 de noviembre el hombre, de 31 años, fue extraditado de Eslovenia a Austria y supuestamente " confesó el crimen y dio a la policía indicaciones sobre dónde buscar".

Las autoridades eslovenas siguieron sus indicaciones y al registrar la ubicación del bosque hallaron el cuerpo de la 'influencer' en una maleta enterrada.

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La expareja de Stefanie Pieper actualmente se encuentra en prisión preventiva en Austria a la espera del juicio que se llevará a cabo a finales de este 2026, según reportó el medio Bild, y de ser declarado culpable, enfrentaría cadena perpetua.

¿Quién era Stefanie Pieper?