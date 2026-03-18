Muertes de 'influencers' Muere ‘tiktoker’ tras someterse a cirugía para su “mommy makeover”: “Sé que Dios me protege” La creadora de contenido se manifestó muy ilusionada por el proceso estético que le realizarían. Tras su deceso, sus seres queridos acusan una posible “negligencia médica”.



Video Muere ‘influencer’ a los 38 años tras someterse a cirugía estética: deja una hija pequeña

La ‘tiktoker’ Rachel Tussey perdió la vida luego de haberse sometido a una cirugía como parte de su ansiado “mommy makeover”. Tenía 47 años.

Este 18 de marzo, el esposo de la creadora de contenido, Jeremy, dio a conocer la noticia del fallecimiento, ocurrido este martes.

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“Anoche, mi esposa Rachel murió mientras recibía cuidados paliativos”, escribió en la página de GoFundMe que se creó previamente para apoyarla a ella y a su familia.

“Rachel fue una esposa, madre y persona extraordinaria que tocó la vida de tantas personas. Siempre la llevaremos en nuestro recuerdo”, expresó.

¿Qué le sucedió a Rachel Tussey?

El pasado 25 de febrero, Rachel Tussey compartió en TikTok que estaba a punto de ser sometida a un procedimiento quirúrgico.

“Por favor, recen. Sé que todo va a salir bien. He esperado mucho tiempo para esto. Estoy en buenas manos, sé que Dios me protege. Vamos a hacerlo”, dijo a la cámara.

La madre de tres aseguró, mientras se encontraba sentada en una cama de hospital y usando una bata, que estaba “emocionada” y colocó en la descripción de su video el ‘hashtag’ #mommymakeover.

Previamente, ella había contado emocionada que el Dr. Tork, de la clínica Tork Plastic Surgery en Cincinnati, Ohio, le realizaría una abdominoplastia.

El 3 de marzo, su marido, Jeremy, reveló en una grabación, que subió a la red social, que el postoperatorio no salió según lo previsto.

Él relató que, tras esperar que ella saliera de la intervención, recibió una llamada en la que le indicaron que regresara a la sala de recuperación.

Recordó que el médico se disponía a irse, pero que le “aseguró” que la intervención que realizó “había salido muy bien”.

No obstante, dijo, posteriormente le suministraron analgésicos a Rachel, quien lucía el rostro “pálido”: “Supuse que era por la cirugía, ya sabes, [debido a] la falta de sangre”.

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Ella dejó de responder por su nombre, lo que llevó a una enfermera a comenzar a practicarle la reanimación cardiopulmonar.

“Solo soy un simple obrero de la construcción, pero me di cuenta de que algo andaba mal. Pero no se percibía ningún sentido de urgencia”, contó.

Tras ser llamado, el cirujano plástico “evaluó la situación” e instruyó a su personal para que se comunicaran al 911. Entonces, una ambulancia los llevó al TriHealth Bethesda North Hospital, donde la ‘influencer’ fue conectada a un respirador artificial.

“Estuvo sin oxígeno durante más de seis minutos [...] Anoche me dijeron que tiene muerte cerebral”, explicó.

Acusan presunta negligencia médica en la muerte de Rachel Tussey

El 3 de marzo, en un tiktok, Jeremy prometió que descubriría qué provocó el trágico estado de salud de Rachel.

“A mí me parece que fue por incompetencia. Alguien metió la pata y mató a mi esposa”, señaló tajantemente en ese instante.

Un par de días después, seres queridos de la pareja lanzaron una recaudación en GoFundMe para ayudarlos con sus “gastos inesperados”.

En el mensaje del sitio web se expuso que ese 5 de marzo, Jeremy “se enfrentó a la decisión inimaginable y desgarradora de desconectar a Rachel del soporte vital”.

“Aunque Rachel todavía respira en este momento, las evaluaciones neurológicas han confirmado que su cerebro se encuentra en estado vegetativo, lo que conlleva la desafortunada probabilidad de que fallezca lentamente”, anotaron.

En la misiva, asimismo apuntaron que ella “se sometió a una cirugía que, trágicamente, resultó en una desafortunada situación de negligencia médica”.