actores ¿Quién es el actor turco que fue interrogado tras muerte de ‘influencer’?: fue el último que la vio con vida La ‘influencer’ Ayşegül Eraslan fue hallada sin vida en su hogar el 13 de marzo. Minutos antes había estado conviviendo con una famosa estrella de televisión.



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Ayşegül Eraslan, ‘influencer’ y diseñadora de moda turca, fue hallada sin vida en su hogar de Turquía el 13 de marzo. El actor, Sunay Kurtuluş, fue el último en ver con vida a joven de 27 años, por lo que fue interrogado por las autoridades.

¿Quién es Sunay Kurtuluş?

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Sunay Kurtuluş nació el 1 de enero de 1998 en Balıkesir, en Turquía. Tiene 28 años y es egresado de la Universidad de Pamukkale, donde se graduó del Departamento de Finanzas.

Su debut como actor sucedió más tarde y su talento lo llevó a participar en la serie ‘Yeraltı’, donde interpretó a ‘Adnan Yolcu’. Este personaje se ganó el corazón del publico por la ética y principios profesionales con los que se desenvuelve en la historia.

Sunay Kurtuluş Imagen Sunay Kurtuluş / Instagram



‘Underground’ y ‘Sakir Pasa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ son otros de sus proyectos, según registros de IMDb.

¿Por qué Sunay Kurtuluş fue interrogado tras misteriosa muerte de ‘influencer’?

Según información de medios locales como Sözcü y Cumhuriyet, Sunay Kurtuluş fue captado por las cámaras de seguridad del edificio entrando al apartamento de la influencer, aproximadamente una hora antes del horario estimado de su muerte.

Esta situación fue lo que llevó a la policía a interrogar al actor turco en calidad de testigo. Sin embargo, el actor explicó a las autoridades que había conocido a Ayşegül Eraslan tres semanas antes en redes sociales y el 13 de marzo se habían reunido.

Sunay testificó, según retoma el medio Albawaba, que durante su encuentro con la ‘influencer’ mantuvieron una conversación informal mientras tomaban té, y que en tono de broma Eraslan le dio una bofetada. Sunay Kurtuluş aseguró haberle dicho que no se sentía cómodo con ese tipo de “bromas físicas” y decidió retirarse del lugar.

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Kurtuluş afirmó que salió del apartamento cuando ella aún estaba con vida y luego intercambiaron mensajes, pero después ella lo bloqueó de las redes.

Sunay Kurtuluş no enfrenta cargos, ya que las autoridades señalaron que no se encontraba en el domicilio al momento del fallecimiento de Ayşegül Eraslan.