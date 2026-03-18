Muertes de 'influencers' Muere ‘Dr. Culichi’, cirujano de famosas e ‘influencer’: ¿qué se sabe de la causa de su fallecimiento? El famoso cirujano plástico perdió la vida, se dio a conocer este 18 de marzo. Algunas personalidades, como Larry Hernández, ya reaccionaron a su deceso.



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El cirujano plástico, estético y reconstructivo Aneudi Rendón Moreno, mejor conocido como el ‘Dr. Culichi’, ha muerto.

La tarde de este miércoles 18 de marzo se dio a conocer el deceso del médico por medio de su cuenta oficial de Instagram.

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“Hoy despedimos no sólo a un gran profesional, sino a un ser humano excepcional, cuya pasión por su vocación, entrega incansable y calidez marcaron la vida de innumerables pacientes y personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”, se indicó.

“Su legado vivirá por siempre en su trabajo, en el cariño de quienes lo rodearon y en el recuerdo de todos aquellos que confiaron en él”, se añadió.

¿De qué murió el ‘Dr. Culichi’?

Aunque en el comunicado oficial no se dio a conocer cuándo exactamente perdió la vida el ‘Dr. Culichi’ ni qué le pasó, ha trascendido presunta información al respecto.

De acuerdo con El Heraldo de México, reportes extraoficiales mencionan que Aneudi Rendón Moreno “habría fallecido tras un infarto”.

No obstante, señala el diario, “esta versión no ha sido confirmada ni por familiares, amigos ni por su proyecto activo en redes sociales”.

Famosos reaccionan a la muerte del ‘Dr. Culichi’

Tras hacerse pública la muerte del ‘Dr. Culichi’, diversas personalidades reaccionaron manifestando su dolor o condolencias.

El cantautor Larry Hernández manifestó: “No, amigo, no. Abrazo fraternal y eterno descanso a un gran ser humano y amigo. Gracias por tantos momentos maravillosos y que los que te conocimos nos hiciste sentir parte de ti”.

Por su parte, la creadora de contenido Karla Mercado expresó a la viuda de Rendón, Arlin Gallardo, que le desea que “Dios les de la fuerza para sobrellevar esta lamentable pérdida”.

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El vocalista de grupo La Ventaja, Irving Sánchez, le dedicó unas palabras en una Historia: “Gracias por todo, compadre. Serás irremplazable, tantas vivencias y tantas que nos faltaron por compartir”.

¿Quién era el ‘Dr. Culichi’?

Aneudi Rendón Moreno era viral en las plataformas digitales gracias a los videos en los que mostraba el antes y después de la gente que trataba.