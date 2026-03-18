Ayşegül Eraslan Muere 'influencer' en condiciones misteriosas: famoso actor fue captado saliendo de su apartamento Ayşegül Eraslanfue hallada sin vida en su hogar. Minutos antes había recibido la visita de una famosa estrella de la televisión.



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Ayşegül Eraslan, 'influencer' y diseñadora de moda turca de 27 años, fue encontrada sin vida misteriosamente en su hogar de Turquía el 13 de marzo. El actor Sunay Kurtuluş fue interrogado, pues salió del apartamento de la difunta poco antes de su muerte.

¿Qué le pasó a Ayşegül Eraslan?

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La creadora de contenido fue hallada sin vida en su apartamento ubicado en el distrito de Kağıthane, en Estambul. Según informaron medios locales como Sözcü y Cumhuriyet, fue la familia de la joven quien pidió ayuda a la policía tras intentar comunicarse con ella por varias horas sin obtener respuesta.

Los agentes llegaron al hogar de Ayşegül y forzaron la entrada para poder acceder, al entrar el equipo médico confirmó su fallecimiento en el lugar.

Al cuerpo se le practicó la autopsia correspondiente para determinar la causa de la muerte y todavía se esperan los resultados.

Según los reportes, la policía encontró notas y mensajes que la 'influencer' habría compartido en redes sociales, donde hablaba de su fragilidad emocional, una infancia marcada por la violencia y una sensación persistente de soledad.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si se quitó la vida, si fue un accidente o si hay un crimen qué perseguir.

Famoso actor estuvo con Ayşegül Eraslan antes de morir

El actor turco Sunay Kurtuluş, conocido por su participación en la serie 'Yeraltı' y en otras producciones de televisión, fue captado por las cámaras de seguridad del edificio entrando al apartamento de Eraslan aproximadamente una hora antes del horario estimado de la muerte, lo que llevó a la policía a interrogarlo en calidad de testigo.

De acuerdo con su declaración, retomada por el medio Albawaba, explicó que había conocido a la joven tres semanas antes a través de redes y que se reunieron tras el regreso de ella de Egipto.

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Sunay testificó que durante el encuentro mantuvieron una conversación informal mientras tomaban té, y que en tono de broma Eraslan le dio una bofetada. Él aseguró haberle dicho que no se sentía cómodo con ese tipo de "bromas físicas", por lo que decidió retirarse del lugar.

Kurtuluş afirmó que salió del apartamento cuando ella aún estaba con vida y luego intercambiaron mensajes, pero después la 'influencer' lo bloqueó en redes sociales.

Sunay no enfrenta cargos, ya que las autoridades señalaron que no se encontraba en el domicilio al momento del fallecimiento.

Ayşegül Eraslan y el actor Sunay Kurtuluş. Imagen Ayşegül Eraslan/Instagram, Sunay Kurtuluş/Instagram

Sunay Kurtuluş emite comunicado de prensa

Los abogados del actor emitieron un comunicado el 15 de marzo en el que aclararon que su cliente "solo fue interrogado como parte del proceso de investigación" y que "no es sospechoso".

La fiscalía indicó que todavía no hay detenidos ni acusaciones formales y que se está a la espera de los informes finales de la autopsia para definir la línea judicial del caso.

¿Quién era Ayşegül Eraslan?