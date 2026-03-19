Muertes de 'influencers' Eduin Caz lamenta muerte del ‘Dr. Culichi’, cirujano de famosas: le “hizo cintura” a su esposa El vocalista de Grupo Firme compartió un sensible mensaje acerca del fallecimiento del popular médico, quien perdió la vida este miércoles 18 de marzo.



Video ¿De qué murió el ‘Dr. Culichi’, el cirujano de las famosas e ‘influencers’?

Eduin Caz reaccionó a la reciente muerte de Aneudi Rendón Moreno, cirujano de famosas e ‘influencer’ mejor conocido como el ‘Dr. Culichi’.

El líder de Grupo Firme compartió en sus historias de Instagram una fotografía del médico y otra donde aparecen juntos.

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“El viejo más positivo que he conocido se nos fue, muchachos”, escribió al inicio de un mensaje en el que se pronunció sobre esta pérdida.

Eduin Caz recuerda colaboración con el ‘Dr. Culichi’

En su misiva, Eduin Caz recordó que el ‘Dr. Culichi’ colaboró con la agrupación en 2024, cuando grabaron el tema ‘Ayúdame a creer’, el cual se incluyó en el álbum ‘En vivo desde Mazatlán, Sinaloa’.

“Todo lo que dijo que haría, lo hizo. No fueron tantos años de conocerlo, pero lo que lo conocí bastó para ver la mera piola que era, hasta para hacer un dueto”, expresó.

Al respecto, el sonorense reconoció que, en su momento, creyó que eso estaba “loco”: “Un cirujano cantando profesionalmente, no mames”.

“Y sólo porque el viejo se lo propuso hicimos el dueto y bien”, aseguró, añadiendo un emoji de carita con ojos de corazones.

“Me da una tristeza terrible enterarme [de] que se nos fue el viejo. Mando mi más sentido pésame para toda su familia de parte de toda mi familia”, concluyó.

Eduin Caz recordó al 'Dr. Culichi' tras su muerte. Imagen Eduin Caz/Instagram



Daisy Anahy, esposa de Eduin, fue una de las clientas del ‘Dr. Culichi’, quien le “hizo cintura”, le cambió los implantes en el busto y le realizó una abdominoplastia.

¿Qué le sucedió al ‘Dr. Culichi’?

El ‘Dr. Culichi’ perdió la vida este miércoles 18 de marzo. Por parte de su equipo de trabajo dieron a conocer la noticia con un sensible comunicado.

“Hoy despedimos no sólo a un gran profesional, sino a un ser humano excepcional, cuya pasión por su vocación, entrega incansable y calidez marcaron la vida de innumerables pacientes y personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”, se indicó.

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“Su legado vivirá por siempre en su trabajo, en el cariño de quienes lo rodearon y en el recuerdo de todos aquellos que confiaron en él”, se agregó.