Muere la famosa 'Mujer Hulk': habría fallecido a martillazos de manos de su pareja

Zunilda Hoyos Méndez, famosa fisicoculturista de 43 años y que era mejor conocida como la 'Mujer Hulk', murió aparentemente en un brutal crimen. Los primeros reportes indican que la pareja de la colombiana le habría arrebatado la vida con un martillo.

Univision picture
Video Muere la ‘Mujer Hulk’ y deja inquietante mensaje antes de perder la vida a martillazos

Gran conmoción ha causado la muerte de la famosa fisicoculturista Zunilda Hoyos Méndez, de 43 años, y quien era mejor conocida como la 'Mujer Hulk'.

La deportista era oriunda de Sincelejo, Colombia, y fue encontrada muerta en un apartamento en Málaga, España, junto a su pareja sentimental Jarrod Gelling, según informó El Tiempo este 20 de junio.

¿Qué le pasó a la ‘Mujer Hulk’?

De acuerdo con el diario colombiano, las autoridades españolas están tratando la investigación como "un posible feminicidio".

Según los primeros reportes, Jarrod Gelling " habría atacado a Zunilda con un martillo, para luego quitarse la vida con un arma blanca".

El hallazgo de los cadáveres ocurrió luego de la preocupación que generó el silencio de la pareja entre sus más allegados.

"Teníamos contacto con ella a diario, por eso nos extrañaba tanto no saber nada de ella desde el sábado", relató Yuleydis, sobrina de la famosa estrella del fisicoculturismo, al medio español Diario del Sur.

Los primeros reportes indican que Zunilda Hoyos habría sido supuestamente atacada a martillazos presuntamente por su pareja Jarrod Gelling.
Imagen Zunilda Hoyos/Instagram


La familiar de la deportista también reveló que Zunilda Hoyos supuestamente tenía intenciones de separarse de Jarrod Gelling.

"Había tomado la decisión de divorciarse por los comportamientos agresivos de su esposo", afirmó la mujer.

Según los detalles, la 'Mujer Hulk' estaba aparentemente esperando a que su pareja se recuperara de una cirugía de rodilla que tenía programada para luego iniciar la separación.

De acuerdo con datos de People en Español, la pareja llevaba cuatro años de casados y no tenían hijos en común.

La cadena española Antena 3 reportó en su portal de Internet que la pareja de la famosa deportista era "tres años mayor" que ella y que " apareció muerto en el baño con heridas que apuntan a que pudo suicidarse".

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Video Muere semifinalista de Miss Universe Ecuador 2024 a los 28 años: esto se sabe
