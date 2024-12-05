Muere colaborador de Los Temerarios: permaneció en estado vegetativo durante 9 años

Video ¿Premonición? Sandra Reyes tuvo una mortal enfermedad en Pedro El Escamoso antes de realmente morir

‘Ze Luis’ Gómez, famoso compositor tamaulipeco de quien Los Temerarios grabaron algunas canciones, murió a los 72 años.

La noticia fue dada a conocer por su hermana, Elida Gómez González, por medio de un mensaje en su cuenta de Facebook.

“Familiares y amigos: este día [3 de diciembre], a las 10:20 p.m., dejó de existir José Luis Gómez González, en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, colonia Condesa, en casa de sus padres”, escribió.

“Lo despedimos con profunda tristeza su esposa, Ana Lilia, sus hijos y todos sus hermanos, Yolanda Longoria, Ana Bernal, ‘Chuy’ Gómez, Raquel Gómez, Silvia Guadalupe Gómez, Tano Gómez y Judith Gómez”, agregó.

El cantautor ‘Ze Luis’ Gómez murió, según informó su hermana. Imagen Elida Gómez González/Facebook

‘Ze Luis’ Gómez murió tras permanecer años en estado vegetativo

Hasta el momento, no se ha dado ha conocer la causa del fallecimiento de ‘Ze Luis’ Gómez. Sin embargo, se conoce que tenía complicaciones de salud.

En entrevista con Despertar de Tamaulipas, en febrero de 2020, Elida Gómez González explicó que el autor de temas como ‘La niña fresa’ y ‘La coloreteada’ estaba mal debido a un percance.

“Tengo a mi hermano en cama desde hace 4 años, 5 meses. Él sufrió un accidente en Houston, Texas”, recordó.

“Un día, se le ocurrió salir a dar un paseo en bicicleta y lo atropellaron. Lo dejaron así como está en estos momentos”, indicó.

De acuerdo con el medio, el artista se encontraba “en estado vegetativo”, aunque “poco a poco recobrando sus movimientos”.

“Él abre sus ojos, nos mira, come, pero no sonríe. Sabemos que nos escucha porque cuando le hablamos, trata de voltear”, dijo Elida.

“Estamos todo el tiempo con él, como hermanos nos prometimos que no va a pasar hambre ni fríos”, compartió.

Tras su partida, José Luis Gómez fue velado este miércoles 4 de diciembre en la Funeraria Cristo Rey, informó su hermana.

¿Quién era ‘Ze Luis’ Gómez?

‘Ze Luis’ Gómez nació el 20 de febrero en Río Bravo, Tamaulipas. Desde su infancia, sintió atracción por la música, reporta la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Fue en 1996 cuando el grupo Los Temerarios grabó su canción ‘Dice adiós tu mano al viento’, con lo que su carrera comenzó a despegar.

A lo largo de su trayectoria, escribió más de 800 coplas, entre otras conocidas se encuentran ‘Deja que se divierta’, ‘Muchachitas’ y ‘De puntitas’.

Entre los intérpretes que han entonado sus creaciones están Vicente Fernández, Bronco, Antonio Aguilar, Verónica Castro, Vikki Carr, Los Mier, Conjunto Primavera y Banda Maguey.