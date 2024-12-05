Muertes de famosos

Muere colaborador de Los Temerarios: permaneció en estado vegetativo durante 9 años

El compositor ‘Ze Luis’ Gómez perdió la vida a los 72 años. Su hermana compartió la noticia en redes sociales. En su trayectoria, el artista creó temas que llegaron a interpretar Vicente Fernández y Verónica Castro.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Premonición? Sandra Reyes tuvo una mortal enfermedad en Pedro El Escamoso antes de realmente morir

‘Ze Luis’ Gómez, famoso compositor tamaulipeco de quien Los Temerarios grabaron algunas canciones, murió a los 72 años.

La noticia fue dada a conocer por su hermana, Elida Gómez González, por medio de un mensaje en su cuenta de Facebook.

PUBLICIDAD

“Familiares y amigos: este día [3 de diciembre], a las 10:20 p.m., dejó de existir José Luis Gómez González, en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, colonia Condesa, en casa de sus padres”, escribió.

“Lo despedimos con profunda tristeza su esposa, Ana Lilia, sus hijos y todos sus hermanos, Yolanda Longoria, Ana Bernal, ‘Chuy’ Gómez, Raquel Gómez, Silvia Guadalupe Gómez, Tano Gómez y Judith Gómez”, agregó.

El cantautor ‘Ze Luis’ Gómez murió, según informó su hermana.
El cantautor ‘Ze Luis’ Gómez murió, según informó su hermana.
Imagen Elida Gómez González/Facebook

‘Ze Luis’ Gómez murió tras permanecer años en estado vegetativo

Más sobre Muertes de famosos

Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome
2 mins

Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome

Univision Famosos
Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer
2 mins

Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer

Univision Famosos
Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"
2 mins

Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"

Univision Famosos
¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos
1:29

¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Bardo’ a los 38 años: mantuvo la fe en dura batalla
2 mins

Muere actriz de ‘Bardo’ a los 38 años: mantuvo la fe en dura batalla

Univision Famosos
Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes
0:55

Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes

Univision Famosos
Estrella de ‘Grey’s Anatomy’ muere trágicamente en accidente automovilístico
2 mins

Estrella de ‘Grey’s Anatomy’ muere trágicamente en accidente automovilístico

Univision Famosos
A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela
0:57

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela

Univision Famosos
De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood
0:59

De qué murió Robert Redford: esto se sabe sobre la partida del ‘Golden Boy’ de Hollywood

Univision Famosos
Muere Robert Redford a los 89 años: lo que se sabe de su fallecimiento
2 mins

Muere Robert Redford a los 89 años: lo que se sabe de su fallecimiento

Univision Famosos

Hasta el momento, no se ha dado ha conocer la causa del fallecimiento de ‘Ze Luis’ Gómez. Sin embargo, se conoce que tenía complicaciones de salud.

En entrevista con Despertar de Tamaulipas, en febrero de 2020, Elida Gómez González explicó que el autor de temas como ‘La niña fresa’ y ‘La coloreteada’ estaba mal debido a un percance.

“Tengo a mi hermano en cama desde hace 4 años, 5 meses. Él sufrió un accidente en Houston, Texas”, recordó.

“Un día, se le ocurrió salir a dar un paseo en bicicleta y lo atropellaron. Lo dejaron así como está en estos momentos”, indicó.

De acuerdo con el medio, el artista se encontraba “en estado vegetativo”, aunque “poco a poco recobrando sus movimientos”.

“Él abre sus ojos, nos mira, come, pero no sonríe. Sabemos que nos escucha porque cuando le hablamos, trata de voltear”, dijo Elida.

“Estamos todo el tiempo con él, como hermanos nos prometimos que no va a pasar hambre ni fríos”, compartió.

Tras su partida, José Luis Gómez fue velado este miércoles 4 de diciembre en la Funeraria Cristo Rey, informó su hermana.

PUBLICIDAD

¿Quién era ‘Ze Luis’ Gómez?

‘Ze Luis’ Gómez nació el 20 de febrero en Río Bravo, Tamaulipas. Desde su infancia, sintió atracción por la música, reporta la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Fue en 1996 cuando el grupo Los Temerarios grabó su canción ‘Dice adiós tu mano al viento’, con lo que su carrera comenzó a despegar.

A lo largo de su trayectoria, escribió más de 800 coplas, entre otras conocidas se encuentran ‘Deja que se divierta’, ‘Muchachitas’ y ‘De puntitas’.

Entre los intérpretes que han entonado sus creaciones están Vicente Fernández, Bronco, Antonio Aguilar, Verónica Castro, Vikki Carr, Los Mier, Conjunto Primavera y Banda Maguey.

‘Ze Luis’ Gómez compuso canciones que fueron interpretadas por Los Temerarios o Vicente Fernández.
‘Ze Luis’ Gómez compuso canciones que fueron interpretadas por Los Temerarios o Vicente Fernández.
Imagen Sociedad de Autores y Compositores de México y Los Temerarios/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososLos TemerariosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD