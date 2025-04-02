Muere querido actor y estrella fitness a los 44 años: se desplomó mientras corría

Video Muere famoso ‘tiktoker’ de 16 años en misteriosas circunstancias: esto publicó antes de fallecer

El actor y estrella fitness Vittorio Pirbazari murió a los 44 años este lunes 1 de abril en Alemania.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el cineasta Said Ibrahim a través de Instagram, donde destacó la calidad humana de su también amigo.

“Vito tenía un corazón blando como el de un niño de 10 años”, escribió el mismo lunes, mientras que este 2 de abril anotó: "Descansa en paz mi hermano".

El sitio web de suplementos alimenticios Caps+, fundada por Vittorio, también se pronunció sobre la muerte del actor.

“Conocimos a Vito no sólo como deportista, entrenador y creador de contenido, sino sobre todo como un amigo confiable y una persona honesta y fina. Vito siempre trató de ayudar a sus semejantes y no decirles lo que querían escuchar, sino lo que realmente les ayuda a avanzar”, se lee.

El cineasta Said Ibrahim informó sobre la muerte del actor alemán. Imagen Said Ibrahim / Instagram

¿De qué murió Vittorio Pirbazari?

De acuerdo con Daily Mail, Vittorio Pirbazari, famoso por su papel de villano en la serie de Netflix ‘Dogs of Berlin’, se encontraba en el gimnasio corriendo en una cinta cuando inesperadamente se desplomó.

Hasta el momento, la causa oficial de su fallecimiento no ha sido revelada, pero se especula que pudo tratarse de un ataque al corazón.

Pirbazari había retomado su entrenamiento tras pasar por una cirugía para reparar un músculo pectoral desgarrado, así como de un accidente automovilístico que le provocó lesiones menores en las vértebras y las piernas.

Su última publicación en Instagram, realizada el 30 de marzo, reflejaba su voluntad de superación y deseos de regresar al gimnasio.

“Estoy feliz de volver al gimnasio y me estoy enfocando completamente en el entrenamiento de piernas y cardio”, destacó.

La última publicación de Vittorio Pirbazari en Instagram. Imagen Vittorio Pirbazari / Instagram