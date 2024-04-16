Muere Vincent Friell, actor de Trainspotting, a los 64 años

Video Muere influencer Vielka Pulido: se hizo famosa por este video donde humilló a una jovencita

El reconocido actor escocés Vincent Friell, famoso por su participación en la película 'Trainspotting' como el padre de Kelly Macdonald, murió inesperadamente a los 64 años.

La noticia de su deceso fue confirmada por su agencia de representación Brennan Artists este martes. Sin embargo, en el comunicado se especifica que fue el domingo 14 de abril cuando el actor perdió la vida.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amigo y cliente, Vincent Friell, quien murió inesperadamente en el hospital con su familia a su alrededor, el domingo 14 de abril”, expresó en X sin revelar la causa de su deceso.

La agencia Brennan Artists confirmó la muerte del actor. Imagen Brennan Artists / X



Luego de darse a conocer la noticia, algunos de sus seguidores y quienes lo conocieron expresaron sus condolencias en redes sociales. El presentador de radio Ronnie McGhie compartió su conmoción y recordó la actuación de Friell en la película ‘Restless Natives’.

“Estoy totalmente en shock al enterarme de que el actor escocés Vincent Friell falleció. Estuvo en muchos programas, pero es su actuación en la película Restless Natives por la que será recordado. Una película maravillosa”, señaló en una publicación de Facebook.

Además de su papel en ‘Trainspotting’, Vincent Friell también apareció en episodios de ‘Taggart’ y protagonizó como detective de policía junto a Ray Winstone.