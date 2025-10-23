Muere vocalista de La Sonora Dinamita: lo que se sabe

Video Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Toño Peregrino, vocalista de La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García, murió el miércoles 22 de octubre.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en las redes sociales de la agrupación tropical, donde se destacó su talento y su legado en la música.

“Hoy la música tropical está de luto… La Sonora Dinamita despide con el alma a uno de los más grandes, a un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo”, escribieron.

“Toño Peregrino no fue solo una voz… fue sentimiento, fue entrega, fue alegría pura que iluminaba cada show con su energía inigualable. Hoy el escenario se siente más vacío, el ritmo se detiene por un instante, y nuestras almas se llenan de nostalgia”, agregaron.

Así se reportó la muerte del vocalista de La Sonora Dinamita.



En la publicación no se dieron detalles sobre su causa de muerte. Sin embargo, su “familia musical” destacó que sería recordado como la “leyenda” que fue.

“Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz. No es un adiós… es un hasta luego, porque las leyendas como tú no mueren, se quedan sonando eternamente en cada canción, en cada aplauso, en cada corazón. Con amor y eterno respeto. Tu familia musical: La Sonora Dinamita”, sentenciaron.

De acuerdo con Infobae, la hija del músico habría revelado en Facebook que la muerte de Toño Peregrino fue inesperada.

¿Quién fue Toño Peregrino?

David Antonio Rodríguez García, mejor conocido como Toño Peregrino, era originario de La Huaca, Veracruz. Fue percusionista y cantante.

A los 19 años se trasladó a la Ciudad de México, donde pisó emblemáticos escenarios como el Teatro Blanquita en compañía de importantes figuras como Celia Cruz, Olga Guillot, entre otros.