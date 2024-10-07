Muere famosa ‘tiktoker’ a los 25 años tras misteriosa enfermedad: revelan qué harán con sus órganos

Video Hallan sin vida a ‘tiktoker’ colombiana en México en misteriosas circunstancias en su apartamento

Taylor Rousseau, famosa estrella de TikTok, ha muerto a los 25 años luego de luchar contra un misterioso padecimiento.

Fue su esposo, Cameron Grigg, quien dio a conocer la noticia del fallecimiento mediante un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Este último año, Taylor lidió con más dolor y sufrimiento que la mayoría de la gente en toda su vida, y a pesar de ello fue una luz y siempre trajo alegría a todos los que la rodeaban”, indicó.

Órganos de Taylor Rousseau serán donados

Sin puntualizar debido a qué causa ella perdió la vida, Cameron Grigg reveló que el cuerpo de Taylor Rousseau está “siendo manejado por máquinas para mantener sus órganos viables para la donación”.

“Más que nada a ella le gustaría saber que sigue salvando vidas de personas, incluso después de haberse ido de este mundo”, externó.

Describiéndola como “la mujer más valiente y fuerte” que conozca, él aseveró que el espíritu de la ‘influencer’ “está en el cielo bailando en las calles de oro con toda su belleza y gracia” mientras se realiza el procedimiento médico.

“Podemos alabar a Dios porque ella no soportará más sufrimiento y ¡ella ha sido liberada de estas cadenas terrenales! ¡Ella ha sido hecha entera y perfecta!”, comentó.

Hablando de sus problemas de dinero, por lo que un amigo organizó una recaudación de fondos en GoFundMe para ayudarlo con los gastos funerarios, Cameron desveló que Rousseau batalló por su salud.

“Al ser esto tan repentino e inesperado, no tenemos nada en orden financieramente. Taylor estuvo entrando y saliendo del hospital desde que nos casamos, lo que ha afectado a nuestra situación económica, por lo que no tenemos ningún seguro”, anotó.

La 'tiktoker' Taylor Rousseau murió a los 25 años. Imagen Taylor Rousseau/Instagram

Taylor Rousseau compartió que estaba enferma

Dos meses antes de su deceso, a inicios de agosto, Taylor Rousseau publicó un clip en TikTok en el que abordó las preocupaciones por su estado.

Ante la cámara, ella dijo a sus seguidores que se “enfermó” justo después de su boda con Cameron Grigg, realizada un año antes.

“Apenas me enteré de lo que me pasaba, así que estuve luchando todo este tiempo sintiendo que iba a morir”, expresó.

“No estoy contenta con las circunstancias en las que se encuentra mi cuerpo, pero en cierto modo estoy pagando las consecuencias de mis propias acciones al someterlo a más de lo que podía soportar”, explicó.

La joven celebridad de Internet confesó entre lágrimas que sentía que peleaba por sobrevivir “todos los días” pues no estaba “sana” ni en “buena forma”, así que se le dificultaba hasta caminar.

“Aún estoy luchando con el hecho de que es algo ‘para siempre’, y lo digo entre comillas porque es lo que dicen los médicos, pero creo en los milagros”, mencionó al respecto de su diagnóstico.