Muere tenista a los 25 años: su papá le arrebató la vida por celos de su éxito

Las autoridades dieron a conocer que el papá de la deportista le disparó en diversas ocasiones. Presuntamente, el señor Deepak Yadav no “soportó” que ella ganara más dinero.

Dayana Alvino
Padre de famosa tenista le quita la vida a los 25 años: tenía celos de ella y esto fue lo que pasó

La tenista india Radhika Yadav, de 25 años, fue asesinada por su padre, Deepak Yadav, al interior de su residencia en la ciudad de Gurugram, en India.

La deportista formó parte del circuito de individuales y dobles de la Federación Internacional de Tenis antes de dedicarse a la enseñanza.

¿Qué le sucedió a Radhika Yadav?

De acuerdo con The Times of India, la policía local informó que Deepak Yadav disparó al menos cinco veces en contra de su hija Radhika Yadav.

El siniestro ocurrió mientras se encontraban en la cocina de su casa. Tres de los impactos de bala impactaron a la joven en la espalda.

Según informes, la mamá de la profesional de la raqueta, Manju Yadav, estaba en la planta baja de la vivienda cuando escuchó un ruido fuerte, que inicialmente confundió con el estallido de una olla a presión.

Ella subió corriendo las escaleras y encontró a Radhika tendida en un “charco de sangre”, pormenorizó el medio.

Por su parte, Kuldeep Yadav, tío de la tenista y quien habita con la familia, declaró a las autoridades que, alrededor de las 10:30 a.m. oyó una “fuerte explosión”.

Tras acudir a la cocina, él y su hijo hallaron a su sobrina herida: “La llevamos de urgencia al hospital, pero la declararon muerta al llegar”.

Agentes indicaron que de la clínica privada les avisaron sobre lo ocurrido, pero que, al llegar, sólo encontraron a Kuldeep, y no a los padres de la chica.

Después de que el tío hiciera una denuncia, uniformados arrestaron a Deepak, quien confesó su crimen. El arma, un revólver calibre .32 con licencia y registro a nombre del padre, fue recuperada en su hogar.

En el informe oficial se especifica que él “estaba enojado con su hija por continuar dirigiendo una academia de tenis en la ciudad a pesar de sus reiteradas objeciones”, da a conocer ESPN.

El inspector de la Comisaría, Vinod Kumar, comentó a The Indian Express: “Él llevaba un tiempo molesto porque los vecinos se burlaban de él por los ingresos de su hija”.

“Le preocupaban sus comentarios: no paraban de decir que la casa funcionaba gracias al dinero de ella y que él dependía demasiado de eso”, añadió.

Recalcó que Deepak le había pedido a Radhika “varias veces que dejara de trabajar” en la escuela, “pero ella se negaba”: “No pudo soportarlo más”.

Actualmente hay una investigación más exhaustiva en curso y el cuerpo de la instructora fue enviado para una autopsia.

La tenista Radhika Yadav fue asesinada por su padre.
Imagen Himaanshika Singh Rajput/Instagram
Muertes de famosos

