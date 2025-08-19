Muertes de famosos

Muere popular ‘streamer’ mientras realizaba un ‘live’: fue “humillado y maltratado durante meses”

El ‘streamer’ conocido como ‘Jean Pormanove’, quien realizaba desafíos extremos en sus transmisiones, falleció a los 46 años. La ministra del gobierno francés, Clara Chappaz, hizo una denuncia tras lo sucedido.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

‘Jean Pormanove’, popular ‘streamer’ francés cuyo nombre real era Raphaël Graven, ha muerto. Tenía 46 años.

La Fiscalía de Niza, en Francia, informó que el fallecimiento del ‘influencer’ ocurrió al interior de una habitación alquilada, en una residencia en el pueblo de Contes, de acuerdo con el periódico Le Parisien, citado por People.

El deceso sucedió la noche del 17 al 18 de agosto mientras dormía durante un en vivo mediante la plataforma de Kick.

“En esta etapa, no hay nada sospechoso, las entrevistas están en curso y se realizará una autopsia”, detalló la dependencia.

La identidad de Graven fue confirmada por su compañero de transmisiones, Owen Cenazandotti ‘Naruto’, en una publicación de redes sociales.

Según el diario, horas antes de que las autoridades revelaran la defunción del creador de contenido, circuló en línea un video del ‘live’ en el que un individuo, presuntamente Raphaël, yace sin vida, sin responder al llamado de los demás.

“Les pido a todos que respeten su memoria y no compartan el clip de su último aliento mientras dormía”, escribió Owen en una historia difundida en el Instagram de Graven, corroborando que sí es él quien aparece en la grabación.

Acusan que ‘Jean Pormanove’ fue “humillado y maltratado durante meses”

Luego de que trascendiera que ya se investiga lo ocurrido a Raphaël Graven, la ministra del gobierno francés encargada de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Clara Chappaz, se pronunció en X (antes Twitter).

“La muerte de ‘Jean Pormanove’ y la violencia que sufrió son absolutamente horribles. Transmito mi más sentido pésame a su familia y seres queridos”, anotó.

“‘Jean Pormanove’ fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick. Se ha abierto una averiguación judicial. También me he puesto en contacto con los responsables de la plataforma para obtener explicaciones”, agregó.

En diciembre pasado, Mediapart publicó una indagación que afirmaba que el sitio web había permitido que sus usuarios transmitieran actos violentos por meses. Graven fue puesto bajo custodia como parte de una averiguación, pero negó cualquier irregularidad y lo liberaron.

Por su parte, un portavoz de Kick dijo a la BBC que la compañía estaba “revisando urgentemente” las circunstancias en torno al fallecimiento de Raphaël, conocido por hacer desafíos extremos.

‘Jean Pormanove’ murió a los 46 años.
Imagen Jean Pormanove/Instagram
