Muertes de famosos

Muere amiga y mánager de Caitlyn Jenner a los 29 años en terrible accidente automovilístico

La empresaria Sophia Hutchins perdió la vida luego de que la cuatrimoto en la que viajaba se impactara con un vehículo en movimiento, en Malibú.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere futbolista Diogo Jota en accidente de auto a dos semanas de su boda: su historia de amor iniciaba

Sophia Hutchins, amiga íntima y representante de Caitlyn Jenner, murió en un accidente automovilístico. Tenía 29 años.

Hasta el momento, el padre de Kendall y Kylie no se ha pronunciado sobre su pérdida.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Sophia Hutchins?

De acuerdo con TMZ, que cita a las autoridades y a familiares, Sophia Hutchins falleció la mañana del miércoles 2 de julio en Malibú, California, cerca de la casa de Caitlyn Jenner.

Más sobre Muertes de famosos

Muere a los 17 años hijo del icónico boxeador Arturo Gatti: habría fallecido igual que su papá
2 mins

Muere a los 17 años hijo del icónico boxeador Arturo Gatti: habría fallecido igual que su papá

Univision Famosos
Muere presentador ‘Emilio Sueños’ tras una semana hospitalizado: “Empezó a toser y a no poder respirar”
2 mins

Muere presentador ‘Emilio Sueños’ tras una semana hospitalizado: “Empezó a toser y a no poder respirar”

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Grey’s Anatomy’ a los 52 años: su exesposo la despide con desgarrador mensaje
2 mins

Muere actriz de ‘Grey’s Anatomy’ a los 52 años: su exesposo la despide con desgarrador mensaje

Univision Famosos
Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar
0:59

Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar
1:00

Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida
1 mins

Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida

Univision Famosos
Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen
2 mins

Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen

Univision Famosos
Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”
2 mins

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29
1:00

Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

Univision Famosos
Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral
2 mins

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Univision Famosos

La empresaria conducía una cuatrimoto por una carretera cuando se estrelló contra el parachoques de un coche en movimiento, en el cual iban dos pasajeros.

El vehículo ‘todo terreno’ fue empujado hacia el arcén y cayó alrededor de 107 metros por el barranco, expone el medio.

Fuentes afirmaron que los socorristas que llegaron a Sophia la declararon muerta en el lugar del percance. Las personas del otro auto resultaron ilesas.

Los seres queridos de la emprendedora todavía no han reaccionado públicamente a la tragedia.

¿Quién era Sophia Hutchins?

Sophia Hutchins nació el 1 de abril de 1996 en Bellevue, Washington, y se graduó de la Pepperdine University en 2019, de la licenciatura de economía y finanzas, expone Deadline.

Conoció a Caitlyn Jenner en 2015, poco después de que esta anunciara su transición. Conectaron rápidamente y luego la experta elogió exatleta por impulsarla.

Además de aparecer en varios episodios del ‘reality show’ de la famosa, ‘I Am Cait’, Sophia también se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación Caitlyn Jenner.

“Tenemos tanto en común; vemos el mundo de forma tan parecida y nos complementamos tan bien porque nos desafiamos mutuamente”, dijo Hutchins sobre su relación a ‘The hidden truth with Jim Breslo’.

PUBLICIDAD

“Ella me reta de muchas maneras, me ha permitido crecer de varias formas y espero hacer lo mismo por ella”, añadió al respecto.

Sophia fundó y dirigió la compañía de tecnología sanitaria LUMASOL.

Sophia Hutchins, amiga de Caitlyn Jenner, murió a los 29 años.
Sophia Hutchins, amiga de Caitlyn Jenner, murió a los 29 años.
Imagen Getty Images
Relacionados:
Muertes de famososCaitlyn JennerCelebridadesAccidente automovilísitico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD