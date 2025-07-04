Muere amiga y mánager de Caitlyn Jenner a los 29 años en terrible accidente automovilístico

Video Muere futbolista Diogo Jota en accidente de auto a dos semanas de su boda: su historia de amor iniciaba

Sophia Hutchins, amiga íntima y representante de Caitlyn Jenner, murió en un accidente automovilístico. Tenía 29 años.

Hasta el momento, el padre de Kendall y Kylie no se ha pronunciado sobre su pérdida.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Sophia Hutchins?

De acuerdo con TMZ, que cita a las autoridades y a familiares, Sophia Hutchins falleció la mañana del miércoles 2 de julio en Malibú, California, cerca de la casa de Caitlyn Jenner.

La empresaria conducía una cuatrimoto por una carretera cuando se estrelló contra el parachoques de un coche en movimiento, en el cual iban dos pasajeros.

El vehículo ‘todo terreno’ fue empujado hacia el arcén y cayó alrededor de 107 metros por el barranco, expone el medio.

Fuentes afirmaron que los socorristas que llegaron a Sophia la declararon muerta en el lugar del percance. Las personas del otro auto resultaron ilesas.

Los seres queridos de la emprendedora todavía no han reaccionado públicamente a la tragedia.

¿Quién era Sophia Hutchins?

Sophia Hutchins nació el 1 de abril de 1996 en Bellevue, Washington, y se graduó de la Pepperdine University en 2019, de la licenciatura de economía y finanzas, expone Deadline.

Conoció a Caitlyn Jenner en 2015, poco después de que esta anunciara su transición. Conectaron rápidamente y luego la experta elogió exatleta por impulsarla.

Además de aparecer en varios episodios del ‘reality show’ de la famosa, ‘I Am Cait’, Sophia también se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación Caitlyn Jenner.

“Tenemos tanto en común; vemos el mundo de forma tan parecida y nos complementamos tan bien porque nos desafiamos mutuamente”, dijo Hutchins sobre su relación a ‘The hidden truth with Jim Breslo’.

PUBLICIDAD

“Ella me reta de muchas maneras, me ha permitido crecer de varias formas y espero hacer lo mismo por ella”, añadió al respecto.

Sophia fundó y dirigió la compañía de tecnología sanitaria LUMASOL.