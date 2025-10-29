Muertes de famosos

Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido

'Tello' Higuera Jr. había sido reportado como desaparecido y dos días después fue encontrado sin vida. Su tío, el vocalista de Los Tucanes de Tijuana, se pronunció tras darse a conocer su muerte.

Eleuterio 'Tello' Higuera Jr., vocalista de Los Incomparables de Tijuana, fue encontrado sin vida el 24 de octubre, tras haber sido reportado como desaparecido dos días antes.

El joven músico, quien era sobrino de Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana, había sido presuntamente secuestrado por un grupo armado mientras amenizaba un evento familiar en la colonia Aztlán, en Rosarito, Baja California.

Testigos relataron que los agresores irrumpieron en el salón y sometieron a los integrantes de la banda. Aunque algunos lograron escapar, 'Tello' habría sido sustraído por los delincuentes. Finalmente, el 24 de octubre su cuerpo fue localizado sin vida en la zona de La Gloria, al sur de de la ciudad de Tijuana.

Avances del caso

Hasta el momento las autoridades no han reportado detenidos relacionados con el crimen.

Según reportes preliminares, el ataque podría estar vinculado a grupos delictivos que operan en la región, aunque no se ha confirmado una línea específica de investigación.

'Tello' Higuera y Los Incomparables de Tijuana.
'Tello' Higuera y Los Incomparables de Tijuana.
Imagen Los Incomparables de Tijuana/Instagram

Comunicado de Los Incomparables de Tijuana

A través de las redes sociales, Los Incomparables de Tijuana emitieron un emotivo mensaje para despedir a su compañero.

"Con el corazón roto y una tristeza inmensurable, Los Incomparables de Tijuana lamentan profundamente tener que comunicar el fallecimiento de nuestro querido compañero Tello Higuera Jr. Su pasión, su talento inigualable y su espíritu vibrante fueron esenciales en cada acorde, en cada canción y en cada presentación que compartimos".

La agrupación agradeció las muestras de cariño y pidió respeto y comprensión ante el momento por el que atravioeson ellos y la familia de Tello.

Mario Quintero, vocalista y líder de Los Tucanes de Tijuana, le dedicó unas palabras a su sobrino.

" Tu brillo y alegría siempre estarán con nosotros y con el público. Descansa en paz, 'Tellito' Jr. Dios dé fortaleza a toda la familia".

Agrupaciones como Los Retoños de Tijuana, Explosión Norteña, La Séptima Banda, entre otros, también expresaron su pesar por la partida del artista.

Los Incomparables de Tijuana emiten comunicado sobre la muerte de Tello Higuera Jr.
Los Incomparables de Tijuana emiten comunicado sobre la muerte de Tello Higuera Jr.
Imagen Los Incomparables de Tijuana/Instagram
