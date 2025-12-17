Muertes de famosos Famosa presentadora y su esposo son encontrados sin vida en su casa: su hijo de 3 años estaba con ellos Christina Chambers, quien cubría los eventos deportivos para la cadena WBRC, fue localizada sin vida junto con su marido, Johnny Rimes. La policía indicó que su bebé se encontraba en la residencia cuando encontraron los cadáveres.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Video Director de ‘Stand by me’ y su esposa hallados muertos y “apuñalados”: su hijo los habría matado

Christina Chambers, famosa presentadora deportiva de televisión, y su esposo, Johnny Rimes, fueron encontrados sin vida en el interior de su hogar, en Hoover, Alabama.

De acuerdo con el Departamento de Policía local, a las 9:03 a.m. de este martes 16 de diciembre, el 911 recibió una llamada en el que se informaba que el matrimonio “no respondía” después “de haber sido descubiertos por un familiar”.

PUBLICIDAD

Bomberos y paramédicos acudieron al lugar y “declararon el fallecimiento” de ambos “por heridas de bala”, indicó la dependencia en un comunicado vía Facebook.

“Aunque la investigación se encuentra en sus primeras etapas, parece que sus muertes son el resultado de un asesinato-suicidio y no hay ninguna amenaza para el público relacionada con este caso”, puntualizaron.

En la residencia, detallaron, también se encontró a un niño de 3 años, el hijo de Chambers, de 38, y Rimes, de 41, y que “estaba ileso”.

Hijo de Christina Chambers y su esposo estuvo con sus cadáveres

Según People, el vecino de Christina Chambers y Johnny Rimes, Charles Maple, les relató que cuando estos no se presentaron a un evento de la iglesia, su familia se preocupó.

Entonces, el papá de Rimes llegó a la vivienda, a donde, a decir del informante, su pequeño nieto le permitió ingresar.

“El niño le abrió la puerta. Y luego volvieron a entrar a la casa y hallaron los cadáveres. Es desgarrador”, dijo, asegurando que obtuvo esos datos por parte de los detectives.

Él dio a conocer que el matrimonio se mudó al vecindario hace unos site años y que parecían ser unos padres amorosos.

Sin embargo, poco después del nacimiento de su retoño, Maple apunta que sintió que “algo no estaba bien” con ellos, pero que no tuvo preocupación por la seguridad del menor y que Christina nunca manifestó miedo por su integridad.

¿Quién era Christina Chambers?

Newsweek expone que Christina Chambers comenzó su carrera en la radiodifusión como reportera deportiva y de noticias en WLTZ, en Columbus, Georgia.

PUBLICIDAD

Tras algunos años, en 2015, empezó a trabajar en WBRC. Dejó su puesto de tiempo completo en 2021, pero continuó como ‘freelance’ para ‘Sideline’ este 2025, durante la temporada de fútbol americano.

Ella se casó en 2021 con Johnny Rimes, quien se desempeñó como analista en AMERICAN Cast Iron Pipe Company hasta octubre del año siguiente. Tuvieron a su primogénito, Constantine, en junio de 2022.