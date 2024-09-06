Muere el ícono de la música Sérgio Mendes a los 83 años: revelan causa de su fallecimiento

Video De qué murió Adrián Olivares, ex Menudo y hermano de la actriz Karla Souza: esto se sabe

Sérgio Mendes, cantante, compositor y arreglista brasileño que llevó la música bossa nova a una audiencia global en los 60, murió a los 83 años.

La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado vía Facebook. El ícono falleció “en paz” en un hospital de Los Ángeles, California, el jueves 5 de septiembre.

“Su esposa y compañera musical durante los últimos 54 años, Gracinha Leporace, estaba a su lado, al igual que sus queridos hijos”, puntualizaron.

“Nos deja un increíble legado musical que se expande por más de seis décadas con un sonido único mostrado por primera vez con su grupo Brasil ‘66”, añadieron.

¿De qué murió Sérgio Mendes?

Sus seres queridos detallaron que la salud de Mendes había sufrido “en los últimos meses” un importante deterioro a su salud por síntomas prolongados del covid-19.

“La familia está procesando esta pérdida y más detalles sobre el funeral y los servicios conmemorativos se proporcionarán en una fecha posterior”, concluyeron.

Familia de Sérgio Mendes anunció su muerte. Imagen Sérgio Mendes/Facebook

¿Quién era Sérgio Mendes?

Sérgio Mendes comenzó su carrera con Dance Moderno de 1961 y los grupos Bossa Rio y el Sérgio Mendes Trio, según el portal de La Phil.

Desde mediados de los 60 hasta finales de los 70, él estableció su estatus de leyenda llevando numerosos álbumes y ‘singles’ a lo más alto de las listas de éxitos.

En 1962, él viajó a Estados Unidos por primera vez para actuar en un concierto de bossa nova en el Carnegie Hall, de acuerdo con The New York Times.

Luego, regresó a Brasil sólo para huir dos años más tarde a raíz de un golpe militar, que inclusive lo llevó a prisión un tiempo breve.

Fueron Sérgio Mendes y Brasil ‘66 los que provocaron su estrellato mundial. Al interpretar ‘The look of love’ en los Premios Oscar de 1968, su versión llegó al top 10.

Inmediatamente le siguieron los éxitos ‘The fool on the hill’ y ‘Scarborough Fair’, por lo que disfrutó de una inmensa popularidad.

Él agregó soul y funk a su jazz y pop, aunque siempre con su ritmo brasileño. Su sencillo ‘Más que nada’, original de Jorge Ben, entró a la lista de Hot 100 de Billboard.

“Fue la primera vez que una canción cantada completamente en portugués fue un éxito en el país y en todo el mundo”, dijo Sérgio a la radio pública en 2014.

“La gente ni siquiera sabía lo que decíamos, y no importaba. Hacía que se sintieran bien”, añadió al respecto.

Él grabó más de 35 álbumes, muchos de los cuales alcanzaron el disco de oro o platino. Ganó tres veces ganador del premio GRAMMY.

En 2012 fue nominado al Premio Oscar en la categoría de Mejor canción original por ‘Real in Rio’, de la película animada ‘Río’.

Mendes actuó por última vez en noviembre de 2023 en París, Londres y Barcelona, con entradas agotadas y entusiasmo de su público, detalló su familia.