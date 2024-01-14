Muertes de famosos

Muere famoso 'influencer' mexicano a los 23 años: habría sufrido trágica volcadura

El mundo de las redes sociales en México están de luto tras la muerte de una de sus estrellas más jóvenes: el 'influencer' Sebastián Bautista. De acuerdo con información extraoficial, habría perdido la vida en un fatal accidente.

Sergio Humberto Navarro
Video Amiga de Sebastián Bautista asegura que hay mentiras detrás del accidente que provocó su muerte

Sebastián Bautista, un famoso 'tiktoker' mexicano, habría fallecido en un fatal accidente automovilístico a los 23 años, según reportó en ese país el diario El Universal este domingo 14 de enero.

La noticia del deceso también fue confirmada por amigos cercanos del 'influencer', de acuerdo con ese medio.

Lo que se sabe sobre la muerte del ‘influencer’ Sebastián Bautista

Según datos que proporcionó Diana Estada, estrella del show 'La venganza extra' de MTV Latinoamérica y amiga del fallecido 'tiktoker', Sebastián Bautista habría perdido la vida en "un accidente en un RZR".

El Universal detalló que el 'influencer', aficionado a ese tipo de vehículos ligeros deportivos, supuestamente se habría volcado.

Milenio reportó que el creador de contenido alegadamente "transitaba en la Isla Altamura, Angostura, de la Bahía Santa María, Sinaloa" la noche del pasado viernes 12 de enero.

El 'influencer' Sebastián Bautista era aficionado a los vehículos tipo 'Razer'.
El 'influencer' Sebastián Bautista era aficionado a los vehículos tipo 'Razer'.
Imagen Sebastián Bautista/Instagram


Aparentemente, "perdió el control y causó un accidente automovilístico". Desde la cuentas de redes sociales de Sebastián Bautista no se dieron a conocer de manera inmediata detalles de los hechos en los que habría muerto.

"Les pido de favor que dejen de circular las fotos de Sebastián, tengan por favor respeto", escribió Diana Estrada a través de Instagram este sábado 13 haciendo un llamado en memoria de su amigo.

"También dejen de levantar falsos y hacer chismes de lo sucedido", exigió, "lo que pasó fue que tuvo un accidente en un RZR, no es para nada de lo que están diciendo y los chismes que está inventando".

" Eras una persona llena de luz y alegría que lo contagiabas a cualquiera, tú sabes cuánto nos amábamos", destacó la también 'influencer' acerca del fallecido.

La también 'influencer' y celebridad de MTV, Diana Estrada, confirmó la muerte de su amigo Sebastián Bautista.
La también 'influencer' y celebridad de MTV, Diana Estrada, confirmó la muerte de su amigo Sebastián Bautista.
Imagen Diana Estrada/Instagram

¿Quién era Sebastián Bautista?

De acuerdo con datos de la prensa mexicana, era oriundo de Tijuana. En sus cuentas de redes sociales compartía contenido sobre viajes, estilo de vida, asistencia a premiaciones como los MTV Miaw, y su afición a los vehículos tipo 'Razer'.

El chico tenía más de 108 mil seguidores en TikTok y 60 mil en Instagram. También daba consejos de belleza y superación personal.

Video Estos influencers fallecieron muy jóvenes y de forma trágica: sus historias impactaron al mundo
