Muere la modelo Savana Calvo a los 27 años tras enfrentar “momentos difíciles”

Video Imágenes del rescate de 'influencer’ de 14 años que muere tras caer en una cascada por tomar ‘selfies’

La modelo Savana Calvo murió a los 27 años tras enfrentar “momentos difíciles” en los últimos meses. La joven fue hallada sin vida en el interior de un bar de Sydney en circunstancias extrañas, según lo reportado por medios locales.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de la página GoFundMe, desde donde también solicitaron apoyo económico para cubrir los gastos funerarios de la modelo.

PUBLICIDAD

“Ella era una querida hija, hermana y amiga que trajo tanto amor y luz a todas nuestras vidas. Todos los que la conocieron la extrañaremos profundamente. Aquellos que la conocían mejor sabían que en los últimos tiempos había pasado por momentos difíciles que la llevaron a su trágico fallecimiento”, escribieron.

Lo que se sabe sobre la trágica muerte de Savana Calvo

La modelo Savana Calvo murió repentinamente en la cervecería Young Henrys, ubicada en Sydney, aproximadamente a las 11:30 p.m. del pasado miércoles, según informes de Daily Mail Australia.

Aunque hasta el momento la causa de la muerte de la modelo no ha sido revela, autoridades locales refieren que habría ocurrido en “extrañas circunstancias”.

Savana Calvo murió a los 27 años. La joven había recibido amenazas de muerte antes de su inesperado fallecimiento. Imagen Savana Calvo / Instagram



En entrevista con el medio antes citado, Adam St John-Foti reveló que su amiga Savana Calvo había enfrentado “momentos difíciles” en los meses antes de su muerte.

Mientras que Daniel Calvo, padre de Savana, mencionó a Daily Telegraph que su hija había recibido amenazas de muerte antes de que fuera hallada sin vida en la cervecería.

“Como su padre, sabía muy bien que estaba siendo acosada y traté de intervenir. Aunque éramos muy cercanos, las hijas no les cuentan mucho a sus padres. Está saliendo a la luz más, ella estuvo involucrada con algunos chicos jóvenes poco fiables, le debía dinero y, hasta la semana pasada, recibió varias amenazas de muerte. Es un desastre increíble, una pesadilla, poco a poco nos estamos abriendo camino a través de él”, expresó.

PUBLICIDAD

Por último, el padre de Savana Calvo negó la versión de que su hija hubiese atentado contra su vida, dejando claro que toda la familia se encuentra colaborando con la Policía en Darlinghurst.