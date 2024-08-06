Muertes de famosos

Muere actor de la telenovela ‘Rubí’: esto se sabe de su fallecimiento

La noticia del fallecimiento de Roberto Espriú Sen se confirmó este 6 de agosto. Él no sólo trabajó en melodramas, sino también dando su voz a personajes de cine y televisión.

El mundo de las telenovelas se viste de luto debido a la muerte del actor Roberto Espriú Sen, quien participó en exitosos proyectos como ‘Rubí’.

Fue la Asociación Nacional de Actores la que dio a conocer la noticia del deceso del intérprete por medio de X este 6 de agosto.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Roberto Espriú Sen, ‘Roberto Sen’, miembro de nuestro sindicato”, escribieron.

“Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, anotaron para finalizar su misiva, que acompañaron con una fotografía del artista.

Despiden a Roberto Sen

Luego de conocerse lo ocurrido, en X comenzaron a aparecer condolencias por la defunción de Roberto Espriú Sen, mejor conocido como simplemente Roberto Sen.

El actor de doblaje Lalo Garza apuntó en un mensaje: “Mi estimado Roberto Sen, un placer haberlo conocido, dirigido y permitido compartir un proyecto tan importante con usted”.

“Nos deja un gran legado. Un brazo hasta el cielo. Descanse en paz”, añadió, adjuntando una postal en la que aparecen ambos.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo lo propio al lamentar “el sensible fallecimiento del Ingeniero” Espriú Sen.

“Académico por más de 30 años en la #FIUNAM, así como jefe del Departamento de Ingeniería Industrial de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial”, sentenciaron.

¿Quién era Roberto Sen?

Roberto Espriú Sen nació el 22 de septiembre de 1946 en la Ciudad de México, de acuerdo con información de Las Estrellas.

Publimetro puntualiza que él se interesó rápidamente por la industria del entretenimiento, destacando por hacer su debut como actor de doblaje en la película ‘Viaje a la prehistoria’.

A lo largo de su carrera en el doblaje participó en producciones famosas internacionalmente como ‘Rocky’ y ‘Halloween 5: La venganza de Michael Myers’.

Además, prestó su voz para icónicos personajes, entre ellos ‘Mr. Satán’ y ‘General Red’, en la serie de anime ‘Dragon Ball Z’.

Sus créditos en los melodramas están ‘Qué pobres tan ricos’, ‘Antes muerta que Lichita’, ‘Papá a toda madre’ y ‘Libre para amarte’.

En teatro, fue reconocido por su participación en puestas en escenas como ‘La venganza de Don Mendo’ y ‘Don Juan Tenorio’.

