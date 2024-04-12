Muere Roberto Cavalli, diseñador de moda italiano: “Su estado de salud había empeorado”

Video Los looks de Kim Kardashian son tan incómodos como extravagantes y sensuales: ¿los usarías?

Roberto Cavalli, reconocido diseñador de moda y empresario italiano, murió a los 83 años, revelaron este 12 de abril.

Fue su propia firma la que anunció el fallecimiento del creativo, por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Una vida vivida con amor. Con gran tristeza hoy decimos adiós a nuestro fundador Roberto Cavalli”, anotaron sin dar explicaciones.

“Desde sus humildes comienzos en Florencia, Roberto logró convertirse en un nombre reconocido mundialmente, querido y respetado por todos”, indicaron.

“Naturalmente talentoso y creativo, él creía que todo el mundo puede descubrir y cultivar el artista que lleva dentro. El legado de Roberto Cavalli perdurará a través de su creatividad, su amor por la naturaleza y por medio de su familia, a la que apreciaba”, finalizaron.

Según la agencia local ANSA, Cavalli falleció “en su casa de Florencia”. “Llevaba algún tiempo enfermo y en los últimos días su estado de salud había empeorado significativamente”, informaron.

Le sobreviven su pareja de toda su vida, Sandra Bergman Nilsonn, y sus seis hijos: Tommaso, Cristiana, Robert, Rachele, Daniele y Giorgio.

Rinden homenaje a Roberto Cavalli

Además del primer escrito, en la citada red social se compartió una dedicatoria del director creativo de la maison Roberto Cavalli, Fausto Puglisi, al ícono de la industria.

“Querido Roberto, puede que ya no estés físicamente aquí con nosotros, pero sé que sentiré tu espíritu conmigo siempre”, externó.

“Es el mayor honor de mi carrera trabajar bajo tu legado y crear para la marca que fundaste con tanta visión y estilo. Descansa en paz, te echaremos de menos y serás querido por tantos que tu nombre seguirá siendo un faro de inspiración para los demás, y especialmente para mí”, añadió.

Por su parte, Sergio Azzolari, CEO de la firma, expresó: “La compañía Roberto Cavalli comparte las condolencias a la familia del señor Cavalli. Su legado sigue siendo una fuente constante de inspiración”.

¿Quién era Roberto Cavalli?

Nacido el 15 de noviembre de 1940 en Florencia, Roberto Cavalli debutó en París en 1970 con las marcas que aún hoy llevan su nombre, retoma The Hollywood Reporter.

Desde joven, él siguió una vocación artística: estudió en el Instituto Estatal de Arte de Florencia, especializándose en aplicaciones textiles de la pintura.

Sus obras llamaron la atención de grandes nombres de la moda francesa, como Hermès y Pierre Cardin, pero el gran salto llegó cuando presentó la primera colección homónima en el Salon du Prêt-à-Porter, en la ‘Ciudad del amor’.