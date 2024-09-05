Muere famosa atleta olímpica a los 33 años: su supuesto exnovio la asesinó

Video Quitan vida a presentadora afuera de un circo: este es el lugar donde murió la hermana de Carlos Salcedo

La reconocida atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei murió este 5 de septiembre a días de haber sido atacada por quien presuntamente era su exnovio.

“Estoy muy triste porque perdí a mi hija”, dijo Joseph Cheptegei, padre de la corredora profesional, quien tenía 33 años, de acuerdo con The Guardian.

¿Qué le sucedió a Rebecca Cheptegei?

Según E! News, la policía de Kenia, donde Rebecca Cheptegei residía, expuso que la tarde del domingo 1 de septiembre un hombre identificado como Dickson Ndiema arribó a la casa de ella.

El sujeto, que las autoridades señalan como la antigua pareja de la deportista, la roció con gasolina y le prendió fuego.

Como consecuencia, ella sufrió quemaduras en más del 80 por ciento de su cuerpo, mientras que él también resultó lesionado. Ambos fueron trasladados a la misma clínica.

Tras la agresión, Owen Menach, director ejecutivo del Hospital Universitario y de Referencia Moi, en la localidad Eldoret, detalló que ella se encontraba en estado crítico por daño externo y de inhalación.

La atleta Rebecca Cheptegei murió a los 33 años.



Jeremiah ole Kosiom, comandante del condado de Trans-Nzoia, explicó al periódico The Star que el día del acontecimiento los vecinos escucharon a Rebecca y Dickson discutiendo fuera de la residencia.

Además, especificó que ellos alegadamente habían estado involucrados en una prolongada disputa sobre unas tierras, la cual iba a los tribunales.

El oficial al mando indicó que ellos habrían sostenido una relación amorosa, pero el papá de ella, Joseph Cheptegei, lo desmintió.

“Quiero dejar claro que mi hija herida está casada y su marido se encuentra en Uganda”, declaró a The Standard antes del deceso.

“Su agresor era un amigo que conocieron en Kenia y ella confiaba en él. Se pelearon hace poco, pero el sospechoso entró en su hogar, armado con cinco litros de combustible y se escondió en un gallinero”, enunció.

¿De qué murió Rebecca Cheptegei?

The New York Times reveló que Rebecca Cheptegei perdió la vida mientras estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.

En una entrevista telefónica, el doctor Owen Menach especificó que la causa del fallecimiento fue una falla orgánica múltiple.

En medio de su dolor, su progenitor hizo una solicitud públicamente: “Les pido ayuda para que la persona que mató a mi hija sea procesada”.