Muere famoso rapero a los 39 años tras desmayarse en plena grabación: revelan qué le pasó

Video Cantante muere de infarto en pleno concierto: el momento fue captado en video

BeatKing, el famoso rapero de Houston, conocido también con el sobrenombre de ‘Club Godzilla’, murió sorpresivamente a los 39 años.

El representante del productor texano, Tesha Felder, confirmó el deceso por medio de un comunicado publicado en redes sociales.

“Hoy, 15 de agosto de 2024, hemos perdido a BeatKing”, escribió en Instagram. “Él ha sido la mejor parte del club durante más de una década”.

“Ha producido y trabajado con tantos artistas que su sonido vivirá por siempre”, aseveró. “Él amaba a sus hijas, su música y a sus fans. Lo amaremos por siempre”.

BeatKing murió el 15 de agosto. Imagen Tesha Felder/Instagram

¿Qué le ocurrió a BeatKing?

En un correo electrónico a USA Today, Tesha Felder explicó lo que le ocurrió a Justin Riley, nombre real de la estrella.

“Estaba en una emisora de Urban One haciendo una sesión de grabación matinal cuando de repente se desmayó”, relató.

“Lo llevaron a un hospital cercano, donde luego falleció”, detalló. “Sus hijas estuvieron con él todo el tiempo. Es verdaderamente triste, lo queríamos mucho”.

En una declaración a People, la mánager reveló que BeatKing perdió la vida a causa de una embolia pulmonar.

De acuerdo con Mayo Clinic, la embolia pulmonar “se produce cuando un coágulo de sangre se atasca en una arteria pulmonar y bloquea el flujo de sangre hacia una parte del pulmón”.

BeatKing sufrió una embolia pulmonar. Imagen BeatKing/Instagram/Facebook

¿Quién era BeatKing?

BeatKing nació en noviembre de 1984 en Houston, Texas. Fue un elemento básico de las escenas del rap de la ciudad, muy conocido por sus ritmos de club que se convirtieron en banda sonora para los asistentes a fiestas.

Según su biografía, él conoció la música por primera vez cuando era niño, tocando la batería junto a su madre, la pianista de la iglesia.

Saltó a la fama en el verano de 2010 con el lanzamiento de ‘Kings of the Club’, que incluía sencillos como ‘Crush’, ‘Hammer’ y ‘Lil TJones’, uno de sus álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Al año siguiente, noviembre de 2011, lanzó su tercera producción en solitario, ‘Club God’, que incluía su segundo sencillo en llegar a Billboard ‘You Aint Bout That Life’ y se convirtió en uno de los proyectos más exitosos del año.

En noviembre de 2012, BeatKing estrenó ‘Club God 2’, y presentó su siguiente sencillo de éxito ‘Throw Dat Ahh’.

Los dos años siguientes, lanzó un total de cinco ‘mixtapes’ en 18 meses, que incluían ‘Club God 3’, ‘Gangsta Stripper Music’, ‘Astroworld’, ‘Twerk it for Vine’, y ‘Eat'n Everything’, una colección de ‘freestyles’ basados en videos virales.