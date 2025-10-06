Muere querida productora a los 48 años: revelan causa de su fallecimiento

Video Muere famosa actriz a los 33 años mientras vacacionaba en Costa Rica en misteriosas circunstancias

Brenda Morales Velázquez, periodista y productora del noticiero ‘Juntos’, de Radio Fórmula, murió a los 48 años el domingo 5 de octubre.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el periodista Jaime Núñez, titular del noticiero del que Brenda Morales era productora.

“Mi siempre querida Brenda Morales ya se encuentra en la casa de Dios, sin dolor, sin sufrimiento, seguramente abrazada de su mamá. Mi Bren, te voy a extrañar mucho, tu acompañamiento en este camino significó mucho para mí”, escribió en X el 5 de octubre.

La productora Brenda Morales falleció a los 48 años.



Jaime Núñez no dio a conocer la causa de su fallecimiento. Sin embargo, en una cápsula compartida en las redes sociales de Grupo Radio Fórmula se reveló que Brenda Morales “perdió la fuerte batalla contra el cáncer”.

¿Quién era la productora Brenda Morales?

Brenda Patricia Morales Velázquez nació en abril de 1977. Al inicio de su carrera, participó en CNI Canal 40, al lado del periodista Ciro Gómez Leyva. Más tarde, se uniría al equio de la periodista Denisse Maerker y llegaría a Grupo Fórmula.

En 2005 debutó como productora del noticiero ‘Fórmula Noticias’ con Mario Ávila y, posteriormente, con Jaime Núñez, periodista con quien también trabajaría en ‘Juntos’.