Así habrían sido los últimos momentos del productor Memo del Bosque: “La enfermedad avanzó”

Video El último video de ‘Memo’ del Bosque antes de morir: así lucía junto a sus hijos

El reconocido productor Memo del Bosque ha muerto después de lo que él mismo calificó como una “fuertísima” batalla contra el cáncer.

Tras darse a conocer la lamentable noticia de su deceso, el periodista Carlo Uriel ha compartido presuntos detalles de lo sucedido.

“Les puedo confirmar que, lamentablemente, Memo del Bosque falleció esta mañana, alrededor de las 08:30 a.m., hora del Brownsville, Texas”, escribió en un mensaje de X (antes Twitter).

Los últimos momentos de Memo del Bosque

Carlo Uriel pormenorizó que, “inicialmente”, a Memo del Bosque lo habrían hospitalizado de “emergencia para ser operado por una úlcera gástrica”.

“Aunque en un principio el cáncer estaba controlado (desde 2017), lamentablemente la enfermedad avanzó”, explicó.

Sobre los que habrían sido los últimos momentos de la mente detrás de ‘El Calabozo’, el comunicador externó:

“Desde hace una semana, los médicos informaron a la familia que la situación era irreversible, por lo que desde hace dos días lo sometieron a cuidados paliativos. Memo trascendió rodeado del amor de toda su familia”.

El presentador aseguró que habló con Javier del Bosque, hermano del director: “Me informó que, por el momento, no emitirán ningún comentario respecto a los servicios funerarios”.

Al momento, la esposa de Memo, Vica Andrade, no se ha pronunciado públicamente al respecto de lo ocurrido.

A Del Bosque le detectaron linfoma de Hodgkin hace 8 años, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, de acuerdo con Mayo Clinic.

Cuatro años después, luego de un tratamiento que consistió en 12 quimioterapias y un trasplante de médula ósea, pudo superar la enfermedad, según N+.

Famosos lamentan la muerte de Memo del Bosque

Este mismo lunes, en la cuenta oficial de Instagram de Memo del Bosque se subió un mensaje póstumo que él dejó preparado.

“He llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esta enfermedad no me lastime más”, anotó.

Ante la misiva, varias celebridades mexicanas reaccionaron mediante textos en la sección de interacciones del ‘post’.

Por ejemplo, Maribel Guardia externó: “Buen viaje, Memo, aquí nadie va a olvidar tu talento y, sobre todo, el extraordinario ser humano que fuiste”.

“Gracias por amar tanto a mi amiga, Vica, y a tus preciosos hijos, ahora estás en el regazo de nuestro Señor Jesús. Vida Eterna”, concluyó.

Andrea Legarreta, por su parte, anotó: “¡Descansa en paz, amigo querido! Gracias por tu calidez y apoyo… ¡Te queremos y te extrañaremos mucho! ¡Vuela alto, Memo! ¡Abrazo a toda tu familia con mucho amor!”.

Otras de las celebridades que dejaron sus condolencias fueron Roberto Palazuelos, Marjorie de Sousa, Toño Mauri, Julio Camejo y Grettell Valdez.