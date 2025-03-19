Productor Memo del Bosque “decidió no tomar más quimioterapia” tras supuesta recaída de cáncer

Video Actriz de Como Dice El Dicho deja la quimioterapia: está en etapa terminal

El productor de televisión Memo del Bosque “decidió no tomar más quimioterapia” tras presentar una supuesta recaída de cáncer.

De acuerdo con el productor Gerardo Quiroz, Memo del Bosque “lleva prácticamente tres meses con una crisis” de salud que se “ha ido agudizando”, lo que lo llevó a suspender su tratamiento e internarse en un hospital en Texas desde diciembre de 2024.

PUBLICIDAD

“Hace prácticamente 5 años la libró bien nuestro hermano Memo, con un tratamiento agresivo, pero tomó muy buenas decisiones Vica y Memo en aquel entonces. Dios nos hizo el milagro, siguió adelante, recobró fuerzas, su sistema inmunológico se fortaleció después del trasplante (de médula ósea)”, explicó a la periodista Jessica Gil para el show de YouTube de Gustavo Adolfo Infante del 19 de marzo.

“Hace unos meses él decidió no tomar más quimioterapia y eso le empezó a dar cierta fuerza. Comenzó a hacer su vida prácticamente normal y después tuvo un periodo de debilidad. Comenzó a sentirse mal y entró al hospital unas semanas en febrero y tomó la decisión, desde diciembre que se fue a ver a su familia, de internarse en un hospital en Texas donde los tratamientos son excelentes”, explicó.

El productor teatral echó por tierra los rumores de que Memo del Bosque se debate entre la vida y la muerte ya que, aseguró, su salud ha mejorado.

“Estoy enterado que ha mejorado, gracias a Dios. Esta última semana mejoró bastante y ya está en casa con sus hermanos allá en Texas”.

¿Memo del Bosque tiene cáncer otra vez?

Ante la pregunta directa de la periodista sobre si Memo del Bosque “tiene todavía cáncer”, Gerardo Quiroz respondió tajante.

“No me atrevería a decir ningún diagnóstico, sé que el tratamiento intensivo que tomó las últimas semanas de febrero y la primera de marzo le vinieron muy bien, de hecho, tuve comunicación con él, platicamos y lo oí bien, lo oí fuerte”, contó.

PUBLICIDAD

“Me dijo: 'ahí la llevo, estoy en la lucha, amo la vida, amo a mi familia y por ellos voy a salir adelante'. Eso me reconfortó bastante y bueno, seguimos orando por él, pero lo escuché fuerte, lo escuché bien, gracias a Dios, y quiere decir que el tratamiento al cual se está sometiendo allá en Texas está funcionando”, insistió.

Por último, Gerardo Quiroz explicó que el video que Vica Andrade publicó en Instagram a principios de marzo, donde el productor de televisión se estaría despidiendo de sus hijos, no era reciente sino del pasado cumpleaños del creador de proyectos como ‘Nosotros los guapos’ y ‘100 Mexicanos dijeron’.

“Ese video fue del día de su cumpleaños (15 de febrero), justo cuando te dije que lo hospitalizaron en México, que tuvo debilidad y una recaída de la que se empezó a sentir muy mal y creo que fue una gran decisión que lo estabilizaran y que Javier lo llevase a Texas con sus hermanos para que estuviera allá en tratamiento (… ) sé que está caminando y que está bien”, sentenció.

Hasta el momento, ni el productor Memo del Bosque ni su esposa Vica Andrade han dado detalles de su salud ni de su presunta recaída de cáncer. Sin embargo, la periodista Jessica Gil informó en el show de Gustavo Adolfo Intante de este miércoles 19 de marzo que “ya no está en el hospital”.

Su lucha contra el cáncer

En 2016, Memo del Bosque fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático y los huesos.