Muertes de famosos

Muere el productor Memo del Bosque tras “fuertísima” batalla contra el cáncer: “Luché con todo”

El productor perdió la vida tras estar internado en un hospital en Texas. La noticia fue dada a conocer por la periodista Karla Iberia Sánchez.


Por:Dayana Alvino
Video El último video de ‘Memo’ del Bosque antes de morir: así lucía junto a sus hijos

Memo del Bosque, reconocido productor de televisión, ha muerto a los 64 años.

La noticia fue dada a conocer este 7 de abril en primer lugar por la periodista Karla Iberia Sánchez durante su noticiero en Foro TV.

Posteriormente, en la cuenta oficial de Instagram del creativo se difundió un mensaje firmado a su nombre en el que se confirmó lo sucedido.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esta enfermedad no me lastime más”, se lee en el escrito.

“Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias a Dios por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor”, apuntó él.

“Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno”, se sinceró Del Bosque.

“Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia del Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor”, concluyó.

A Guillermo, apodado cariñosamente Memo, le detectaron linfoma de Hodgkin hace 8 años, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático.

Cuatro años después, luego de un tratamiento que consistió en 12 quimioterapias y un trasplante de médula ósea, pudo superar la enfermedad, reporta N+.

Memo del Bosque redactó su propio mensaje de despedida.
Memo del Bosque redactó su propio mensaje de despedida.
Imagen Memo del Bosque/Instagram

Memo del Bosque estuvo hospitalizado

A inicios de marzo, Memo del Bosque reveló que habían “sido tiempos difíciles, de todo un mes complicado de salud”.

Él puntualizó que estaba siendo “apodado por mis queridos hermanos y mi doctor en Texas, Juan Francisco Castro”.

De acuerdo con Infobae, la mente detrás de proyectos como ‘Nosotros los guapos’ fue hospitalizado de urgencia en Texas en febrero, tras presentar complicaciones de salud.

Días más tarde, su colega, Gerardo Quiroz, detalló que Del Bosque llevaba “prácticamente tres meses con una crisis” que “se ha ido agudizando”.

Por dicha situación, especificó Quiroz, Del Bosque habría decidido “no tomar más quimioterapia” tras supuestamente presentar una recaída por el cáncer que estaría padeciendo.

El 1 de abril, la esposa de Memo, Vica Andrade, publicó en la red social una fotografía antaña en la que se podía ver a él con sus hijos.

Vica Andrade, esposa de Memo del Bosque, publicó esta fotografía de él con sus hijos.
Vica Andrade, esposa de Memo del Bosque, publicó esta fotografía de él con sus hijos.
Imagen Vica Andrade/Instagram

¿Quién era Memo del Bosque?

Guillermo del Bosque nació en febrero de 1961. Se graduó de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, según N+.

Inició su carrera como productor en 1993, con el lanzamiento de uno de los canales más grandes de televisión mexicana: Telehit. ‘El Calabozo’ fue uno de sus programas más extensos.

A lo largo de su trayectoria, Del Bosque estuvo detrás de emisiones como ‘Nosotros los guapos’, ‘100 mexicanos dijeron’, ‘¡Noche de Estrellas!’ y ‘Las pellizcadas de Márgara’.

Muertes de famososFamosos

