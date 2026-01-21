Muertes Muere famosa presentadora a los 49 años: fue ausentándose de la TV al enfrentar enfermedad en privado La periodista Mabel Montes murió tras años de lucha contra enfermedad. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia.



La reconocida presentadora Mabel Montes murió a los 49 años. La noticia fue confirmada por la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG) este 20 de enero a través de un comunicado compartido en redes sociales.

“En CSAG despedimos hoy a una periodista destacada, colega y gran amiga”, señalaron y destacaron con orgullo su estilo “basado en la cercanía, el cuidado por la lengua gallega y una divulgación clara, especialmente en cuestiones relacionadas con el cambio climático y la pedagogía científica”.

En el comunicado no se reveló la causa de su fallecimiento. Sin embargo, medios locales reportaron que Mabel Montes llevaba tiempo luchando contra el cáncer de manera privada. Incluso, destacaron que en medio de su lucha, poco a poco fue ausentándose de la televisión.

Mabel Montes murió a los 49 años. Imagen g24noticias / Instagram

¿Quién era Mabel Montes?

La periodista Mabel Montes nació en 1976 en una comunidad de Galicia. Durante su trayectoria, la mujer trabajó en medios como ‘O Tempo’ y ‘Radio Galicia’.

En los últimos años, Mabel se desarrolló en Televisión de Galicia, donde, según el comunicado de CSAG, su ausencia “se siente con fuerza”.