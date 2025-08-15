Muere presentadora justo el día de su cumpleaños: estaba “atravesando por un momento de crisis”

Video Muere productora de noticiario a los 27 años: se iba a casar en septiembre

La presentadora Alejandra Gómez murió justo el día de su cumpleaños. La periodista estaba festejando 43 años cuando perdió la vida.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada durante la transmisión del programa ‘Mañana Express’, del canal RCN, donde sus compañeros, visiblemente consternados, le rindieron un homenaje.

“Estamos muy consternados. Una mujer sencilla, inquieta y guerrera (…) Su vida se apagó el 10 de agosto, el día de su cumpleaños”, destacaron.

“Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando”, agregaron.

Alejandra Gómez murió a los 43 años. Imagen Alejandra Gómez / Instagram



Los compañeros de Alejandra Gómez no dieron mayores detalles de su fallecimiento. Sin embargo, María Rojas reveló al canal ‘La Red Viral’ que la periodista estaba “atravesando por un momento de crisis” en su vida personal, mismo que influyó en su decisión de dejar el programa ‘Mañana Express’.

“A veces las personas amamos demasiado y en ese amor nos perdemos (…) Ella estaba de pronto atravesando un momento de crisis. Había estado pasando por un momento emocional un poco fuerte, como ya lo había dicho, y pues a veces uno cuando se siente mal, uno no piensa bien las cosas y toma decisiones (…) Donde quiera que esté en este momento, creo que ya está mucho mejor y está tranquila”, dijo.

La amiga de Alejandra Gómez hizo énfasis en que la periodista estaba recibiendo “acompañamiento profesional”, ya que la situación por la que atravesaba la tenía “intranquila”.

“Una situación particular que ella hizo que se intranquilizara, yo no soy la indicada para hablar de eso. Por respeto a su familia, a su mamá. Es un tema del que yo no puedo hablar, tendrían que esperar un tiempo a que salgan las investigaciones o si la mamá en algún momento se siente en la capacidad de hablar está bien, pero en este momento es muy doloroso para todos, no me siento en la capacidad de decir más al respecto. Solo diré que estaba pasando por un momento difícil emocional”, concluyó.

El mensaje de su esposo

La causa de muerte de Alejandra Gómez no ha sido revelada por las autoridades. Sin embargo, un mensaje de su esposo señaló que fue “el amor” el que los había separado.

“¡El amor nos unió y el amor nos separó!”, expresó Andrés Marín en su texto, mismo que acompañó de fotos junto a ella.

“Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno”, reflexionó. “Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita!”.

Así la despidió su esposo en Instagram. Imagen Andrés Marín / Instagram



“Gracias infinitas a todos los colegas y amigos por sus muestras sinceras de respeto, respaldo y cariño, tanto para la familia Gómez Quiñones como para la familia Marín Martínez. ¡Dios les pague!”, sentenció.