Amanda Miguel aclara regalo “barato” a Belinda tras polémica: “Lo más importante es la calidad del ser”

Video Belinda sorprendió a Amanda Miguel con un regalo especial

Amanda Miguel finalmente reaccionó a la polémica que surgió después de que le diera un obsequio a Belinda que fue calificado como económico.

Fue a inicios del pasado mes de noviembre cuando la actriz le obsequió a la veterana cantante un perfume Carolina Herrera como detalle por su presentación especial en la puesta en escena que ella protagonizaba, ‘Mentiras All Stars’.

Después de que Belinda le diera el presente, Amanda le dio una camiseta que tenía su rostro estampado junto con la frase “Algunas reinas usan afro no coronas”.

Aunque la estrella pop aseguró que le encantaba la prenda, en redes sociales, donde circuló el video del momento, algunos usuarios criticaron a la intérprete de ‘Así no te amará jamás’.

“Como cuando en los intercambios compras algo caro y el que te da a ti, te da algo barato”, escribió una usuaria en el TikTok de ‘Estilo DF’.

Amanda Miguel reacciona a señalamientos

Luego de que fuera blanco de juicios negativos, Amanda Miguel aclaró por qué no contaba con otro tipo de regalo para Belinda.

“Yo no lo tuve porque venía de hacer tres shows y encima tuve que llegar al teatro sin haber descansado ni haber pasado por un ‘mall’ a comprar absolutamente nada”, dijo, según declaraciones transmitidas por ‘Sale el sol’ este 5 de diciembre.

La esposa del difunto Diego Verdaguer igualmente manifestó su sentir por el obsequio que le entregó la protagonista de ‘Aventuras en el Tiempo’, que puedes ver aquí en ViX.

“El detalle yo lo agradezco, mucho, siempre, pero para mí lo más importante es la calidad del ser”, sentenció tajante.

La relación de Belinda y Amanda Miguel

En los últimos meses, ellas han sido captadas juntas en diversas ocasiones pues su vínculo se dio después de que Belinda cantara algunos de los éxitos de Amanda Miguel para una serie.

“Un gran agradecimiento porque a través de ella empecé a llegarle a mucha gente joven”, expresó en entrevista con ‘Ventaneando’, en septiembre.

“Para mí, ella tiene una gran voz y poco a poco creo que se va a ir descubriendo cada vez más. Tiene muchísimo talento y además es muy hermosa”, agregó.

La argentina incluso adelantó entonces que podrían grabar un dueto próximamente: “Sí hemos hablado para hacer cosas juntas”.